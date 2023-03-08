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新屋交易創新低 房仲：高房價是元兇、未來恐繼續下降

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年房市推案遍地開花，新房子愈蓋愈多。但房仲業者指出，觀察數據發現，新成屋的買氣竟然不增反降，導致新屋買氣走低的「元兇」就是高房價

據內政部不動產資訊平台資料顯示，2022年全台屋齡五年以下之新成屋買賣移轉筆數共計15,244筆，僅佔住宅買賣總筆數144,613筆的10.5%，等於每十人僅一人買新成屋，為2009年有統計數據以來的歷史新低。

若與2009年相較，2009年新成屋交易佔比35.6%、9.12萬戶，13年來大幅減少25個百分點、7.5萬戶，。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，高漲的房價是導致新成屋買氣走低的「元兇」，在目前政府打炒房、薪水緩漲、房市趨冷的環境下，未來新成屋交易佔比恐會繼續下降。

葉沛堯指出，觀察歷年新成屋買賣移轉筆數可以發現，新成屋交易佔比已經連續六年下降，而這六年正是台灣房市極速升溫的階段。近幾年受全球QE、通貨膨脹、缺工少料等因素影響，全台房價飆漲，新建案價格更是屢創新高，而薪水的漲幅卻明顯追不上房價的腳步，在高昂的房價面前，普通購屋民眾只好把目光投向房價相對親民、入手門檻相對較低的中古屋市場。

另外，房地合一稅2.0於2021年正式上路，根據新規，購屋未滿五年出售將被課以重稅，因此也在一定程度上導致了新成屋交易量的下滑。

展望新成屋市場後市，葉沛堯指出，從去年開始，全台房市快速降溫，市場觀望氣氛濃厚，再加上平均地權條例修正案已經三讀通過，此次修法對預售屋及新成屋的換約轉售做出了嚴格的限制，使得民眾購買此類產品的意願大幅降低，因此研判未來市場買氣將持續向中古屋市場挹注，今年新成屋交易佔比恐會繼續走低，甚至不排除跌到10%以下的可能。

葉沛堯表示，新推案仍在如火如荼地興建，但買氣卻日漸降溫，未來新增供給將會是台灣房市的一大隱性風險，購屋民眾不得不慎。

據內政部統計，2022年住宅類核發建照宅數超過18萬宅，是自1991年有統計數據以來的史上第四高，且超過八成都集中在七大主要都會區內，在目前都會區房市普遍已出現供過於求的狀況下，未來這些新建案能否順利去化仍有待觀察，因此建議購屋民眾在買房前也要特別留意所在區域的供需關係，以此避免未來房市發展若不如預期所產生的跌價風險。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

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