瑞穗天合國際觀光酒店 推出大手牽小手暢遊親子別墅

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
瑞穗天合國際觀光酒店的金色水樂園，提供室內戶外108水池，泡湯、戲水、滑水道等各種玩水願望一次滿足。瑞穗天合國際觀光酒店提供
瑞穗天合國際觀光酒店的金色水樂園，提供室內戶外108水池，泡湯、戲水、滑水道等各種玩水願望一次滿足。瑞穗天合國際觀光酒店提供

即將迎來大農大富平地森林園區螢火蟲季，以及花蓮地區柚花綻放的時節，瑞穗天合國際觀光酒店看準春遊商機，即日起至6月30日前訂購指定方案，大手牽小手入住親子別墅溜滑梯房，即贈12歲以下兒童免費入住，平日一泊二食14,250元起，親子別墅房型每房最多可招待四位兒童免費，等同優惠價格外最高再省下4,400元。趁著春暖花開帶小朋友一起到瑞穗踏青，無限暢玩酒店內豐富的水陸遊憩設施，為全家人留下美好的旅行回憶。

指定方案包括兩天一夜的「瑞穗饗樂假期一泊二食」，以及「三天兩夜第二晚半價」，選擇入住親子別墅房型，即贈12歲以下兒童免費入住，平日兩天一夜每房19,000元起，平日三天兩夜每房每晚14,250元起，親子別墅房型最多可入住6位，折算招待4位兒童免費，等同再省下4,400元的兒童加價費用。讓全家人在酒店內盡享一泊二食，無限暢玩客房內的旋轉溜滑梯，館內金色水樂園的滑水道、飄飄河、氣泡按摩床、露天風呂等，還有跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、無限樂園、主廚花園等多元遊樂設施，滿足全家人各年齡層的旅行願望。

瑞穗天合國際觀光酒店占地兩萬坪腹地寬廣，可泡黃金湯、戲水、玩樂，也適合慢活散步賞景，一直是國內親子旅遊住宿熱點，而館內的親子別墅區有著彩虹般的繽紛外觀，每房配備有旋轉溜滑梯，是親子客群的最愛，此次看準春季出遊的熱潮，祭出12歲以下兒童免費搶攻市場。

此外3、4月適逢酒店周年慶活動期間，4月底前入住每晚都有周年慶賓果樂活動，天天送住宿券，有機會以1元入住占地650坪最頂級的總統別墅Villa，以及雅緻別墅Villa、城堡豪華套房、城堡精緻客房等多種房型1元入住，玩賓果拚強運，闔家一起與瑞穗天合國際觀光酒店開心慶生。

針對度假親近大自然需求，酒店全新推出主廚花園區域，於主廚花園內栽種了各種香草植物、在地農產作物，依照季節時令推出原民煮體驗，可DIY現煮地瓜、玉米、花生等，自己動手烹煮更添樂趣，搭配主廚特製的原住民風味沾粉，現場即可品嘗季節當令鮮滋味。

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團旗下頂級度假飯店品牌，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，以及悅華莊SPA等多元休閒設施。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水與豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

瑞穗溫泉是特有的黃金湯，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣將氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至客房及金色水樂園戶外黃金溫泉區，一年四季皆適合沉浸黃金湯洗禮，感受通體舒暢的幸福。

瑞穗天合國際觀光酒店提供各式遊樂設施，滿足全家各年齡層的度假需求。瑞穗天合國際觀光酒店提供
瑞穗天合國際觀光酒店提供各式遊樂設施，滿足全家各年齡層的度假需求。瑞穗天合國際觀光酒店提供
瑞穗天合國際觀光酒店提供各式水陸設施，跑跑甩尾車享受疾速甩尾快感。瑞穗天合國際觀光酒店提供
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瑞穗天合國際觀光酒店的歐風城堡造型建築被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」，更連續四年獲得線上訂房平台評選為台灣最美飯店優勝。瑞穗天合國際觀光酒店提供
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