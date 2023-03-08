貴婦讓人幫 生活靠「55688」女神節打造三大服務寵愛妳

普天之下每一位女子，都值得被用心珍惜、好好對待。為了歡慶3月8日女神節，55688集團推出「寵愛女神特別企劃」，打造「女神好行-好禮2重送」、「女神私服我來洗」、「女神寓所我整理」三大生活服務，到55688 APP的55688商城it's on me購買洗衣券、居家清掃券還送搭車金，從日常生活的食衣住行中，寵愛你的女神。

55688集團為了讓各位女神出入安全、搭車方便安心，特別在女神節首推「女神好行-好禮2重送」；第一重活動是，消費者在3月8日上午9點前完成上網登記，並在3月13日上午9點前在55688商城消費，就有機會抽整月台灣大車隊搭車金3,000元，每筆消費不限金額，即可參加抽獎一次，多買多抽。

第二重贈獎活動是，消費者完成登記後，於3月13日上午9點前，在55688商城消費且單筆訂單滿3,000元，即贈好禮五選一，好禮包含台灣大車隊搭車金、7-11購物金、全家購物金、家樂福購物金、momo幣。

第二項「女神私服我來洗」服務，消費者到55688商城購買潔衣家衣物送洗票券，最低可享4折，並享最高288元台灣大車隊搭車金回饋；而3月8日至3月22日，到潔衣家LINE官方帳號領取序號，並到55688 APP下單，四大超商送洗全品項享七九折，乾水洗皆享均一價。

而「女神寓所我整理」，則是為了讓女神十指不沾陽春水，清潔動口不動手；只要在55688商城購買生活大管家居家清掃券，讓專業家事服務人員協助女神整理家務，限時特惠每小時清掃費只要375元，並享最高5,520元台灣大車隊搭車金回饋，新朋友下單登記，就送150元搭車金，讓女神們居家清潔超省心。

生活大管家這次也特別推出浴室(廁所)、單一區域清潔，三月底前至55688 APP訂購最低只要800元起，即可擁有煥然一新的廁所浴室空間，讓小資女神寵愛自己，從清淨生活空間做起。