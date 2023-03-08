房市329檔 衝8,400億天量

329檔期案量大爆發，根據591新建案統計六都、新竹縣市七大行政區推案狀況，今年329檔期總銷8,425.8億元，年增20.2%，創下歷史新高紀錄，並以台北、台南表現最驚人，年增率分別飆破1.6倍、4.8倍，均締造當地統計以來新高。

政府積極打炒房，329推案量卻持續創高，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，量能向上有一部分是商辦貢獻。

另一方面，今年下半年有平均地權條例子法完成修訂上路、再加上總統大選時間愈來愈近等市場變因，建商索性在329檔期快刀斬亂麻推案，以免夜長夢多。

591新建案分析，今年329檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因還是「商辦供給」大爆發所致，近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也大舉布局擁有長期收益的商用不動產。

包括商辦、廠辦在內的非住宅類新進場個案，總銷合計逾2,000多億元，遠高出去年74億元；反觀住宅市場推案量，僅6,400億元，對比去年同期萎縮8%，明顯退燒。

今年推案量強勁成長的台北市，主要是商用不動產撐場，像威京集團在京華城舊址重建而成的「京華廣場」，總銷金額上看1,600億元，另中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」，量體同樣突破百億。

新北市因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍暫緩推案，導致總銷重跌800多億元，年減四成。桃園市也縮水，包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開。新竹市量能較去年大減逾三成，不只中小型建商保守，連口袋深厚的品牌建商也準備長期抗戰。

新竹縣因去年基期過高，加上買方追價意願低，業者轉以去化餘屋為主，推案意願不高。

台中此次總銷雖守住千億大關，但是從個案數來看，表現平平，買氣「比海風還冷」，連自住客也不願追高。

台南市今年案量逆勢大增，主要是因為有部分遞延案量，另外還新增指標大案，不過，當前台南房價已經處於高檔，以東區來說新案普遍開價都已至3、4字頭，平實重劃區內更有上看5字頭的個案，隨著買氣轉冷，部分業者以促銷或加大議價空間的手法拚成交。

高雄市整體量能相較去年持穩，北高雄仍是推案重點區域，包括仁武、橋頭均有百億案量進場。