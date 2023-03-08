專家：房市量縮 價格恐鬆動

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

房市329檔期量能爆發，儘管推案量增加，但成交速度已經放緩，目前也未見房價明顯下跌，市場價量背離嚴重。專家認為，目前房市都走區域亮點，不過成交量已經開始萎縮，後續應該可見房價鬆動。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，近年房市忽而量縮忽而量增，或是價格時高時低，主要在於建商與市場因衡量原物料水準與國人對於房地產的熱衷，加上台灣房市的獲利經歷，不願相信房市有走出2020與2021年熱潮的可能。

因此，過去一年建商死守價格，以拖待變，期待因大選、疫情等變數在2022年消散，加上總經有可能谷底翻揚，讓2023年看到春暖花開，開價還見趨高，建商普遍認定撐過這段時間，利空出盡後房價回溫，不如當下就開出兩、三年後的價碼，著眼未來站穩行情，遂見「賣不掉加價賣」，也讓房價不見明確下修，價量脫鉤的狀況。

陳炳辰指出，目前房市走個案亮點，部分區域新案不多，若個案有景觀、裝潢等增加價值之處，在一片景氣低迷中，房價逆勢走揚也不意外，這也是為何民眾到現在為止，仍然看不見房價明顯下跌，因為好產品還是有其需求。

不過整體而言，房市已經沒有利多消息支撐，觀察市調數據，扣掉因商辦推升的量體，僅南二都推案量明顯增大，但現今市場觀望氣氛濃厚，推案量大的區域後續是否出現賣壓，值得關注。

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