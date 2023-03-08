太空衛星年度展／台廠參展 搶國際大單
全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」將登場，台廠昇達科、鐳洋科技參展，大秀低軌衛星產品線，藉此爭取更多國際大單，市場並關注SpaceX、OneWeb等指標廠於會中端出新的低軌衛星計畫，助攻產業發展。
「Satellite 2023」將在2023年3月13日至16日在美國華盛頓特區登場，去年會展吸引來自120個國家、超過1萬2,500人、逾300家廠商參與，今年規模可望再擴大。
去年蘋果宣布iPhone 14系列手機支援衛星通訊，三星、華為也積極布局低軌衛星。低軌衛星更成為今年美國消費性電子大展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）上的焦點之一。
「Satellite 2023」是以衛星和太空技術產業為主題的重要展會，知名太空及衛星業者SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜等將同場爭鋒。
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