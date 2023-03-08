太空衛星年度展／台廠參展 搶國際大單

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」將登場，台廠昇達科、鐳洋科技參展，大秀低軌衛星產品線，藉此爭取更多國際大單，市場並關注SpaceX、OneWeb等指標廠於會中端出新的低軌衛星計畫，助攻產業發展。

「Satellite 2023」將在2023年3月13日至16日在美國華盛頓特區登場，去年會展吸引來自120個國家、超過1萬2,500人、逾300家廠商參與，今年規模可望再擴大。

去年蘋果宣布iPhone 14系列手機支援衛星通訊，三星、華為也積極布局低軌衛星。低軌衛星更成為今年美國消費性電子大展（CES）、世界行動通訊大會（MWC）上的焦點之一。

「Satellite 2023」是以衛星和太空技術產業為主題的重要展會，知名太空及衛星業者SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜等將同場爭鋒。

太空 美國 SpaceX

延伸閱讀

北韓：成功研製衛星運載火箭大功率引擎

北科大新設太空系統工程研究所 首年招收15名碩士生

北科大新設太空系統工程所 4月10日開放報名

燿華轉盈 去年每股純益0.65元

相關新聞

房市329檔 衝8,400億天量

329檔期案量大爆發，根據591新建案統計六都、新竹縣市七大行政區推案狀況，今年329檔期總銷8,425.8億元，年增2...

太空衛星年度展／台廠參展 搶國際大單

全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」將登場，台廠昇達科、鐳洋科技參展，大秀低軌衛星產品線，藉此爭取更...

專家：房市量縮 價格恐鬆動

房市329檔期量能爆發，儘管推案量增加，但成交速度已經放緩，目前也未見房價明顯下跌，市場價量背離嚴重。專家認為，目前房市...

低軌衛星鏈 出貨大爆發

特斯拉創辦人馬斯克投資的SpaceX領頭衝刺發射低軌衛星，啟碁、昇達科等台灣低軌衛星鏈出貨大爆發，今年相關應用貢獻營收將...

散裝族群 營運有撐

波羅的海運價指數（BDI）止跌反彈後，帶動散裝族群今年獲利有撐，業者認為，指數反彈後的獲利會跟著同步回升；其中，海岬型船...

海岬型運價指數 急速反彈

海岬型運價指數（BCI）近日狂飆，持續推升波羅的海運價指數（BDI）大漲，其中，海岬型的船舶日租金終於回到1.1萬美元以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦