低軌衛星鏈 出貨大爆發

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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特斯拉創辦人馬斯克投資的SpaceX領頭衝刺發射低軌衛星，啟碁、昇達科等台灣低軌衛星鏈出貨大爆發，今年相關應用貢獻營收將成長六成至一倍，啟碁全年低軌衛星業務營收挑戰百億元大關，昇達科更通吃全球四大低軌衛星廠訂單，營運看俏。

業界指出，SpaceX是全球低軌衛星龍頭，其第二代星鏈（Starlink）計畫將部署3萬顆低軌衛星，命名為V2迷你（V2 Mini）衛星，去年底獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）批准發射其中的7,500顆，今年2月底陸續啟動，並經由獵鷹9號火箭載著21顆V2迷你衛星登上太空，加上OneWeb、Telesat等也加速發射低軌衛星，大廠齊喊衝，台灣供應鏈跟著旺。

業界分析，未來SpaceX規劃以星鑑火箭部署第二代星鏈，可望加速衛星升空數量及降低成本。

SpaceX於2022年完成60次火箭發射，是2021年31次的近二倍，而SpaceX的第一代星鏈低軌衛星已經發射4,000顆，截至去年底，衛星通訊用戶數累積100萬，包含一般家戶、企業、房車、海運以及航空用戶，每月訂價為90美元至150美元之間。

另一方面，OneWeb、Telesat、亞馬遜投資的Kuiper今年起也紛紛加速低軌衛星發射計畫。工研院預估，2030年全球將有1.7萬顆低軌衛星，十年內成長450%，可創造4,000億美元（逾新台幣12兆元）規模產值。法人看好，未來二到五年台廠來自低軌衛星貢獻營收將進入高度成長期。

啟碁對於打入SpaceX供應鏈相當低調，法人指出，隨著星鏈衛星發射數量愈來愈多，用戶數突破百萬後可望持續成長，啟碁供應星鏈低軌衛星用戶端設備，訂單跟著旺，預期2023年來自低軌衛星營收可望較2022年倍增，挑戰百億元大關。

昇達科通吃SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper等四大低軌衛星廠訂單，主要產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載的天線前端各式元件，低軌衛星相關認證產品項目已超過20多款，量產及試產品項持續增加中。

SpaceX 火箭 馬斯克

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