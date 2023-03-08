波羅的海運價指數（BDI）止跌反彈後，帶動散裝族群今年獲利有撐，業者認為，指數反彈後的獲利會跟著同步回升；其中，海岬型船舶反彈幅度最大，指標航商裕民、新興、中航海岬型船舶多，將率先受惠；以中、小型散裝船經營為主的四維航、台航及正德，也可望受惠於新船舶換約挹注。

國內的法人表示，散裝船谷底已過，要開始迎接復甦行情，WSA預期鋼鐵需求維持正成長、澳巴的鐵礦砂出口貨量持續增加，開發中國家對於原物料的需求，大陸的煤炭庫存處於低位，澳煤解禁有利回補庫存；尤其，第1季雨季影響鐵礦砂出貨量，第2季穀物收成期、以及進入冬季前儲煤需求，市場需求轉旺。

法人看好裕民及慧洋-KY，認為慧洋-KY總船隊數為140艘，為台灣散裝航商之首，平均船齡只有7.6年，船隊多樣化，又以運價相對平穩的輕便型、巴拿馬型為主，獲利相對穩定，又有成長空間。

法人也看好裕民，船型相當整齊，近年來強化節能船的效益將浮現，平均船齡6.6年，明顯優於市場標準十年，成為國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，將為裕民帶來節能功效並提升船隊營運競爭力。