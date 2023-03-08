海岬型運價指數 急速反彈

海岬型運價指數（BCI）近日狂飆，持續推升波羅的海運價指數（BDI）大漲，其中，海岬型的船舶日租金終於回到1.1萬美元以上。

3月7日最新公布的BDI指數來到1,298點，上漲3.18%，其中，最近表現強勁的BCI指數收盤來到1,471點，指數再漲142點，漲幅達10.68%。

近三個交易日，BCI呈現連三漲，漲幅也都逾兩位數。其中，上周五（3日）大漲19.5%，本周一（6日）再漲11%，近一周以來漲幅達89%。

不過，國內的中航、裕民都同步表示，這樣的租金價格還是不合理，日租金最少要回到2萬美元以上。業內人士認為，或許這也暗示運價仍有上漲空間。

裕民、中航同步表示，海岬型的日租金之前超跌，跌到不到1萬美元，比船型較小的巴拿馬型及輕便型還低，這樣的破盤價很不合理的價格，船東都只願意短租，或是觀望不租，現在急速反彈是還海岬型船舶一個公道，也推升BDI指數慢慢走向正常化。

應當注意的是，近日也開始出現指數個別表現，3月7日收盤時，巴拿馬型運價指數（BPI）指數來到1,580點，小跌2點，跌幅為0.13%，近一周漲幅為20.12%；而超輕便極限型指數（BSI）則下跌19點、跌幅為1.61%。

國內的散裝船業者指出，海岬型船舶日租金價格反彈幅度最大，今年最慘時日租金僅6,000多美元，現在終於逐漸回到正常水準，現貨日租金已經反彈到1.1萬美元以上，不過還是比巴拿馬型及輕便型低，巴拿馬型日租金價格為1.42萬美元、輕便型的日租金為1.29萬美元。

業者也分析三種船型，海岬型以載運鐵礦砂為8萬噸以上船隻，無法通過巴拿馬運河或蘇伊士運河，必須繞行好望角或合恩角。巴拿馬型是5萬到8萬噸船型，載運民生物資及穀物等大宗物資為主，可以通過巴拿馬運河或蘇伊士運河的最大船隻；輕便型則是5萬到6萬噸船隻，主運載運一些較零散的貨，包括磷肥、碳酸鉀、紙漿及木屑等。

大陸兩會3月召開，隨著解封後各大公共工程開始推動，可望發布更多刺激經濟政策、支持基礎建設計畫，對於鐵礦砂、煤炭等需求會增加，再加上最近鋼品市場價格已經回升，也代表著散裝貨源需求要開始回補，推動BCI運價指數急速反彈，法人還是看好3月散裝航運運價表現。