東京食品展 逾百台廠搶市

亞洲最大食品盛會「2023年東京食品展」昨（7）日盛大開展，今年經濟部國際貿易局與外貿協會籌組台灣館，徵集136家廠商館，已回到疫情前參展水準。這次邀集九個縣市參與，並聯手七大食品產業公會，為近五年最大陣容。

東京食品展也是全球三大食品展之一，今年有逾60國家參加，參展廠商1,485家，預期四天展期將吸引超過3萬人次參觀。

2022年台灣主力農產食品輸日為8.5億美元，占食品出口總額16.4%，貿協董事長黃志芳指出，東京食品展台灣館將帶領廠商全力衝刺日本食品市場，讓台灣食品產業在疫後外銷推廣打響漂亮的第一戰。

黃志芳表示，日本為台灣農產食品第二大出口市場，今年台灣館展出規模盛大且陣容堅強，是第二大參展國，貿協也將於今年11月在東京辦理台灣形象展，將為日本帶來台灣美食館。

貿協此次特別設置「台灣特色食品專區」，展示精選及輸日暢銷食品，包括外銷日本創新高的生鮮鳳梨、去年首度進軍日本的冷凍鳳梨釋迦及珍貴台灣石斑魚、長年熱銷日本蒲燒鰻、豬肉加工製品及名酒佳釀，展現台灣食品加工多樣性。

台灣館本屆參展規模較去年大幅成長，業者展出具特色精緻的農產品，從初級農水產品到高度加工調理食品，完整呈現台灣優良「食」力。本屆新參展企業比例高達四成，如國內冷凍水果生產大廠冠南首次於東京展出；食品業指標性業者有金蘭食品、允偉興業、宏裕行、金利食安、屏榮等。