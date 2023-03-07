台中大魯閣新時代美妝盛典登場 最高有兩千元加碼回饋

美妝購物戰開打！大魯閣（1432）旗下台中大魯閣新時代購物中心，3月8日起至3月20日舉辦「美妝盛典」，主打化妝品、內睡衣滿2,000元送200元優惠，商場會員首七日獨享早鳥優惠，包括單筆滿3,000元就加送威秀影城電影票1張，單筆每滿5,000元再加送100元，最高可一次拿到2,000元加碼回饋。

大魯閣新時代也備妥1,000張電影票準備大肆發放，超低好入手的門檻，內睡衣業種最高回饋率更達到28%。

大魯閣稍早公布今年股東會紀念品，將送出價值3,200元的消費抵用券，帶動今(7)日股價跳空漲停，來到每股20.25元，創下近2年5個月新高。

口罩禁令解除後，預期將逐步回歸到展露容顏的正常生活，大魯閣新時代建議消費者可趁這一波折扣最強的美妝盛典，趕快備齊美妝保養品，為打扮自己提早做準備。

如館內深受女性愛用的資生堂專櫃，就特別推出獨家品牌日優惠，熱銷款國民乳霜組將下殺到43折；高絲、雅聞倍優等多家保養品牌，也紛紛推出千元有找保養組。

華歌爾、莎薇、思薇爾、曼黛瑪璉內衣也不惶多讓，祭出滿額現折回饋，最高可現省2,200元，眾多心動甜甜價，就是要當女性朋友們最大的購物後盾。

另外，有感於消費者對餐飲的需求提升，大魯閣新時代也自3月份開始，啟動美食街改裝工程，預計4月中旬將以全新面貌回歸。

除了大眾熟悉名店：石二鍋、hot7鐵板燒、丸亀製麵、爭鮮、ONE&ONE燒肉持續駐點外，屆時也將引進盛煎鍋貼、想想咖哩、KATZ卡司韓石米拌、松賀、食待磕等多家新品牌，將以全新美食感受服務廣大消費者。

大魯閣新時代「美妝盛典」活動期間，凡卡友來店消費滿599元，即可獲贈100元美食街回饋金，讓會員能獨家賺取折扣，搶先獲得體驗美食街餐點的機會。