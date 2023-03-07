看好PVC中長期具上升循環 法人建議逢低布局二檔

雖然近期PVC價格漲勢暫歇，壓抑股價表現，但考量2023至2026年上升循環基礎條件未變，法人建議趁3至4月短期逆風時逢低布局，其中，台塑（1301）維持「持有」投資評等，華夏（1305）維持「增加持股」、但調升目標價。

法人指出，台塑2月中旬公布3月PVC出口盤價，但實際成交價落後盤價，相當於漲價失敗，主要反映需求放緩，除印度進口商自2月起停止回補庫存外，中國大陸貿易商亦因政府刺激政策未到位，塑膠加工業者復工進度緩慢，造成社會庫存堆積。

供給受限是本波PVC價格漲勢基礎，至今尚未扭轉，法人評估，一旦中國大陸刺激政策到位，將帶動補庫存需求，預期下一波價格漲勢將第2季至第3季啟動。

法人分析，Westlake等北美業者在去年下半年因應內需疲弱，為維持滿載生產，增加出口詢單，月出口量自去年9月15萬噸增加至10至12月21萬噸；今年元月起隨內需恢復，減少出口詢單。

在中國大陸電石法業者中，外購的邊際業者占全球產能約11%，目前開工率僅約70%，反映煤炭成本僵固下，此類業者生產成本仍高於現貨價，法人估計現貨價上漲至每公噸1,000美元以上，才能刺激業者大幅升載。

此外，部分亞洲乙烯法業者在第1季遭遇技術問題，或執行歲修，限縮EDC採購量及價格漲幅；歐洲天然氣成本下滑下，氯鹼工廠稼動率預計自去年12月谷底的52%逐月恢復，並重啟PVC出口詢單，為上半年供給端的負面因素。