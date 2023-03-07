快訊

空蕩蕩！碧潭吊橋外新店老街攤販突全消失 地方人士曝原因

誰是接班人？南韓國情院：金正恩有3名子女 老大是男生

只剩這種蛋！全聯收銀員背貼「缺蛋公告」 網友全笑翻

看好PVC中長期具上升循環 法人建議逢低布局二檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

雖然近期PVC價格漲勢暫歇，壓抑股價表現，但考量2023至2026年上升循環基礎條件未變，法人建議趁3至4月短期逆風時逢低布局，其中，台塑（1301）維持「持有」投資評等，華夏（1305）維持「增加持股」、但調升目標價。

法人指出，台塑2月中旬公布3月PVC出口盤價，但實際成交價落後盤價，相當於漲價失敗，主要反映需求放緩，除印度進口商自2月起停止回補庫存外，中國大陸貿易商亦因政府刺激政策未到位，塑膠加工業者復工進度緩慢，造成社會庫存堆積。

供給受限是本波PVC價格漲勢基礎，至今尚未扭轉，法人評估，一旦中國大陸刺激政策到位，將帶動補庫存需求，預期下一波價格漲勢將第2季至第3季啟動。

法人分析，Westlake等北美業者在去年下半年因應內需疲弱，為維持滿載生產，增加出口詢單，月出口量自去年9月15萬噸增加至10至12月21萬噸；今年元月起隨內需恢復，減少出口詢單。

在中國大陸電石法業者中，外購的邊際業者占全球產能約11%，目前開工率僅約70%，反映煤炭成本僵固下，此類業者生產成本仍高於現貨價，法人估計現貨價上漲至每公噸1,000美元以上，才能刺激業者大幅升載。

此外，部分亞洲乙烯法業者在第1季遭遇技術問題，或執行歲修，限縮EDC採購量及價格漲幅；歐洲天然氣成本下滑下，氯鹼工廠稼動率預計自去年12月谷底的52%逐月恢復，並重啟PVC出口詢單，為上半年供給端的負面因素。

台塑

延伸閱讀

威宏2月營收同期新高 看好轉單效應布局東南亞

工具機大咖看好景氣Q2好轉 上銀、程泰齊大漲

布蘭特原油連五個營業日上漲 街口投信：市場看好大陸需求復甦

新光三越台南中山店大樓出售要變IKEA？ 小編：很難變身

相關新聞

王品牛排改裝吸引年輕客群 今年營業額將逾7億元

王品（2727）旗下創始品牌「王品牛排」今年迎來30周年，王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，王品牛排去年底啟動翻新改裝...

Yahoo調查：千禧世代和Z世代期待元宇宙 需求大不同

Yahoo公布亞太地區「元宇宙世代白皮書」調查結果，發現73%消費者知道「元宇宙」，其中台灣逾6成元宇宙世代關注品牌對元...

陳其邁訪日上場簡報 爭取三井化學擴大投資高雄

高雄市長陳其邁率團訪日，除參加東京食品展行銷農漁產品之外，此行也拜會半導體先進材料大廠三井化學集團。陳其邁表示，三井化學...

西門町迎疫後最大開店潮 仲介曝「房東心態」

國境開放，觀光商機爆發，大街小巷人潮滿滿，西門町商圈迎來疫後最大開店潮，房仲業者指出，西門町目前至少就有10處店面正在趕...

西門町10處店面動工中 疫後最大開店潮

根據觀光局統計，今年1月份來台旅客已經從2022年1月的7,639人次，大幅復甦到25.5萬人次，雖然仍遠不及疫情前1月...

利多來了！新北這項房市嫌惡設施可望加速消失

傳統市場環境雜亂，過往多被視為嫌惡設施，房市票房毒藥，但因產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地等因素，更新又不易。為解決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦