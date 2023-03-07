四零四科技1周2天WFH！鐵道國產化第一目標是基隆捷運

工業網通大廠四零四（MOXA）2022年開始推動一周兩天在家上班新制，台灣區總經理林世偉表示，2023年交通事業處最大投資就是與交通部鐵道局合作打造的台版TCMS（列車管理系統），目標2024～2025年投入研發，期望有機會趕得上基隆捷運線採用。

四零四是台灣工業網路基礎建設及網路軟硬體品牌業者，目前位居全球前三大，2022年營運維持兩位數百分比成長，其中台灣雖只是8~10%營收市場，但卻交出30%成績，林世偉表示，2022年受到數位轉型跟淨零碳排需求推動，今年則更看好新部門交通事業與能源事業處表現。

台灣鐵路交通運輸業，多採購國際解決方案，為提高自主軌道交通技術能力，交通部鐵道局揪民間企業合作開發TCMS系統，四零四也參與其中，林世偉表示，四零四將開發列車通訊骨幹，提供列車行控所有需要的系統網路，2023年目標完成標準文件設計。

四零四旗下交通事業部今年將TCMS列為重點項目，動員數十位研發人力投入，林世偉表示，目標2024年～2025年進行系統開發，通過測試驗證後才能開始導入商用，「現在還是前期規劃，期望趕上基隆捷運鑑智！」他預估整個計畫至少要花3~5年，是MOXA今年交通領域最大投資。

林世偉表示，2025年開發完成前並不會有太大營收貢獻，但TCMS的國產自主化重要性在於，若後續政府有計畫軌道交通全面國產化，則四零四也能獲得商機。四零四已是R-TEAM鐵道科技產業聯盟62家產官學研業者之一，該聯盟期望核心機電的國產率超過5成，車輛超過70%。

台灣軌道交通是國際標案常客，許多關鍵控制系統及車廂都向國外採購，國際廠有西門子、龐巴迪、ABB，當列車需做細節調整時，台灣無法自己更改，必須仰仗原廠支援，且會運成本也貴，林世偉表示，台灣在電腦軟硬體能力上相當強，台灣應該有能力設計這套系統。

而為何先朝捷運TCMS系統開發努力？林世偉解釋，捷運相對高鐵跟台鐵而言更為複雜，因為人流多，停靠站多，控制複雜度比較高，相反的高鐵及台鐵的控制重點不一樣，高鐵要控制速度，台鐵要準時抵達，控制細緻度上還是捷運最複雜。

駭客橫行，網通產業以資安列為營運重點，林世偉表示，四零四是亞洲唯一參與制訂工業通信網路安全性IEC62443標準制訂的廠商，2022年起所有新開發產品也都要求必須通過認證，不過因旗下網通產品生命周期很長，要全面取得該認證需要一步一步來。

由於設定2023年台灣區營運維持30%年成長，林世偉透露台灣今年仍目標招募100人以上新血，而配合世界潮流，2022年下半開始，四零四也推動員工一周有天可在辦公室外任何地方上班（Work from everywhere），「只要四小時內可以趕得回來」他表示，新制度是希望提供同仁更彈性的上下班方式。