東京食品展台灣館盛大開幕 9縣市、7大產業公會參與

全球三大食品展之一、也是亞洲最大食品盛會「2023年東京食品展」今（7）日盛大開展。經濟部貿易局與外貿協會共同籌組台灣館，共徵集136家廠商，包括高雄市、屏東縣、桃園市、臺東縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、彰化縣及花蓮縣共9縣市參與，聯手7大食品產業公會，為近5年最大陣容。

台灣館開幕典禮於上午10時揭幕，由經濟部次長陳正祺與貿協董事長黃志芳共同主持，駐日代表處大使謝長廷、農委會副主委陳駿季，以及9位縣市長、多位立法委員到場助陣。

黃志芳表示，日本為台灣農產食品第二大出口市場，本屆台灣館展出規模盛大且陣容堅強，是第二大參展國，貿協也將於今年11月在東京辦理台灣形象展，將為日本帶來台灣美食館。

貿協也特別設置「台灣特色食品專區」，展示精選及輸日暢銷食品，包括外銷日本創新高的生鮮鳳梨、去年首度進軍日本的冷凍鳳梨釋迦及珍貴台灣石斑魚、長年熱銷日本蒲燒鰻、豬肉加工製品及名酒佳釀，展現台灣食品加工多樣性。

台灣館本屆參展規模較去年大幅成長，睽違近3年恢復實體參展，從初級農水產品到高度加工調理食品，完整呈現台灣優良「食」力。主辦單位昨（6）日舉辦展前記者會，知名媒體富士電視台特別蒞臨台灣館採訪彰化菇類合作社新品雪耳派。首次參展的摩奇坊生產枸杞堅果，更獲日本大型連鎖超商約定洽談細節。

本屆新參展企業比例高達4成，包括國內冷凍水果生產大廠冠南首度於東京展出；食品業指標性業者則有金蘭食品、臺灣菸酒、允偉興業、宏裕行、金利食安、屏榮等，尤其是畜產品參展家數創新高，奇美食品、信功、黑橋牌、台畜與廣達香紛紛投入，顯見台灣肉類加熱處理技術與衛生已具相當程度的品質把關，受日本肯定，加熱肉品在日本市場商機值得期待。

本屆東京食品展逾60國總計1485家廠商參展，4天展期將吸引超過3萬參觀人次。去年台灣主力農產食品輸日為8.5億美元，佔食品出口總額16.4%。