康和證、證交所、PwC齊赴越南 舉辦前進台灣資本市場研討會

為配合政府大力推動新南向國家企業來台灣上市，以協助企業籌資、轉型升級與永續經營，台灣證交所、康和證券、資誠聯合會計師事務所(PwC)共同前往越南胡志明市，舉辦企業全球化布局-前進台灣資本市場研討會，這次研討會與招商活動由臺灣證券交易所總經理簡立忠帶隊，受到疫情影響三年後重新出發，吸引當地企業與越南台商企業熱烈參與，藉由面對面的直接對談，給予當地企業最實質的助益，對前進台灣資本市場展現高度興趣。

康和證券（6016）董事長鄭大宇在會中表示，越南不僅台商匯聚，中美貿易戰後，擁有年輕勞動力、簽署多項自由貿易協定及地利優勢的越南，已成為台商與外資企業的新廠落腳處，同步帶動越南經濟更加快速成長，同時對越南台商是一個商機也是一個壓力，進而促使台商升級轉型。

康和證券近年來在海外企業來台掛牌開拓上不遺餘力，成功輔導越南、馬來西亞、日本、大陸台商等海外企業來台掛牌，尤其是開發東南亞市場成果豐碩，第一家越南企業來台上市的豐祥-KY（5288），以及第一家馬來西亞來台上櫃的達輝-KY（5276），均由康和證券主辦。另有日本第一化成-KY、永固-KY（5546）等企業成功來台掛牌，海外企業輔導不易，須了解當地法規及商業模式，甚至是文化差異及語言差異，才能提供企業籌資掛牌上市最佳的解決方案。

台灣是越南第四大外資國與第五大貿易夥伴，各產業在越南的快速發展亟需要資本化及國際化，台灣就是最好的資本市場平台，2008正式開放國外企業來台申請上市櫃，台灣資本市場交易活潑、本益比合理、流動性佳、籌資多元管道暢通，更是亞洲資本市場極佳的籌資中心。

根據統計，目前在海外註冊來台上市的第一上市（KY）公司在台灣掛牌家數已有70多家，上櫃有30多家，在IPO與SPO方面，上市掛牌後籌資管道多元便捷。