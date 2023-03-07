｢浮洲合宜宅｣第二階段申租來了 最便宜兩房月租金12,485元起跳

日勝生（2547）旗下、以服務市民目標興建｢板橋浮洲合宜住宅-日勝幸福站｣，第二階段出租住宅申租起跑；日勝生指出，目前原承租戶有七成續約，另並於今年2月10日對外釋出130戶提供民眾申租，包含34戶兩房型與96戶三房型以上住宅，受理申請時間至今年3月10日止。

日勝生表示，目前優先戶每坪月租金437元，一般戶每坪月租金547元，相較板橋鄰近地區社宅一般戶每坪租金674元至835元、土城地區社宅一般戶每坪租金600元至848元，租金相對優惠，目前累積申請件數約490戶。

依據「板橋浮洲合宜住宅第二階段（第6~10年）第一次出租作業計畫書」，如果民眾符合住宅法第四條經濟或社會弱勢身分者，可申請為優先戶，每坪租金437元，目前優先戶兩房型的月租金約9,974元至10,357元、三房型（含以上）的月租金約18,217元至24,215元。

另外，家庭年所得未超過新台幣132萬元且符合其他資格之設籍民眾，可申請一般戶，每坪租金547元，一般戶兩房型月租金約12,485元至12,964元，三房型（含以上）的月租金約22,803元至30,560元不等，管理費每坪60元皆另計。

日勝生將於3月10日前持續接受符合資格民眾申請，並在3月15日進行公開電腦抽籤。