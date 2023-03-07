利多來了！新北這項房市嫌惡設施可望加速消失

傳統市場環境雜亂，過往多被視為嫌惡設施，房市票房毒藥，但因產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地等因素，更新又不易。為解決困境，新北市城鄉局表示，將推出民有市場活化再生專案計畫，加速民有市場都更改建。

「民有市場活化再生專案計畫」有二重點，一是臨路條件符合規定的完整市場用地，在實施者取得土地及建物所有權人比例逾50%同意書時，就可向城鄉發展局提出申請，並會跨局處由市場處及都更處專案協助，同樣也能劃設為更新地區。

第二，符合專案資格者劃設為更新地區後，除享有原本時程獎勵，若整合同意比例達75%，還可採都市更新與都市計畫變更併行方式，透過捐贈社宅、公幼及托老等回饋公益設施，提高基準容積率，但以不超過鄰近的住宅區基準容積率為原則，有助老舊市場更新改建。

城鄉局表示，市場用地劃設區位多位於交通便利處，且屬鄰里地區發展的核心，但受限於市場產權零碎複雜、基準容積率不如周邊土地使用、多目標及獎投等法令限制，導致老舊市場更新不易，因此新北城鄉局透過各種方案，勇於面對老舊市場都市更新的困境與課題。

新北市都市計畫委員會今年2月已通過三重成功市場、大同南路市場，以及永和永利市場、成功市場劃設更新地區，將同意比率從原本80％降為75％，同時也提高時程獎勵，前5年更新案報核可獲得容積獎勵10％、後5年為5％，優於未劃定更新地區。

新北市政府城鄉局長黃國峰表示，新推專案期望以民間參與方式辦理市場用地基地開發，透過專案窗口、簡化行政作業流程、主動劃定更新地區及搭配都市計畫細部計畫變更等機制，有條件地適度提高基準容積率等機制，以改善現況建物老舊、居住環境不佳的情形。

城鄉局表示，民有市場活化再生專案計畫預計3月中公告，並於3月底開放受理申請，專案受理申請期間2年，歡迎有興趣的市民或土地所有權人洽詢新北市政府城鄉發展局，或至城鄉局網頁查詢相關資訊。