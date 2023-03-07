台灣現代汽車三箭齊發 搶國內新車市場
台灣現代汽車（Hyundai）總經理徐伯達今年的新車銷售目標為1.73萬台，將連續四年的成長。商用車、新世代能源車、各式消費者喜歡的新車，三箭齊發搶國內汽車市場商機。
每年一台純電、一台國產車導入，今天也舉行IONIQ6配額只有300台，線上預訂的方式，讓消費者等待交車時間更透明，共有三個規格，售價分別為169萬元、199萬元及219萬元。
今年的新車推出概況，Tucson L油電車，第二季將上市，更是海外首家CKD套件生產;All New KONA大改款預計第4季上市。今年也要全力進軍商用車市場，5噸貨卡MIGHTY第二季開始預售。
現代2月因原廠生產零件供應充足，帶動旗下國產車款包括CUSTIN、Tucson L、VENUE及PORTER大量交車，推升單月市占達5.2％，徐柏達表示，由於手上訂單還蠻多的，會跟著新車到港時間，銷售量持續衝高。
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