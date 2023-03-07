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Uber台灣總經理Margarita Peker接任 雙業務女力擔綱

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber 今（7）日宣布 Margarita Peker （楊麗達）即日起接任Uber台灣總經理。路透
Uber 今（7）日宣布 Margarita Peker （楊麗達）即日起接任Uber台灣總經理。路透

Uber 今（7）日宣布 Margarita Peker （楊麗達）即日起接任Uber台灣總經理。原總經理Raymund Li （楊思祥）轉戰歐洲，擔任Uber南歐與中東歐區域市場總經理。Uber先前聘任李佳穎出任Uber Eats台灣首位女性總經理，近期再拔擢Margarita 成為Uber台灣首位女性總經理，兩大業務在台灣都是女性擔綱，展現Uber在全球市場和台灣致力於多元共融職場的努力。

Uber表示，Margarita已移居台北。她在2017年加入Uber，擔任Uber 台灣總經理前，Margarita為Uber紐澳市場營運總監，負責該地區Uber成長、消費者端產品和區域獲利。她也曾於全球領導團隊擔任不同要職，推動 Uber One 會員方案和促進顧客體驗的國際專案。

Margarita表示她來台灣後很快被台灣民眾的人情味，以及城市活力留下深刻印象。 Uber已經成為維繫城市交通脈動的一環，塑造了良好的乘車體驗，更帶給合作車隊夥伴與其合計超過一萬名合作職業駕駛經濟機會。她觀察到 Uber 與城市更深入合作的可能，且衷心期盼儘快開展合作新契機。

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