新光三越國際攝影聯展 3月11日將移師台中中港店

「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」3月11日至3月22日將移師至台中中港店10F展出，今年以超現實為主題，發掘攝影師自我意識中，所浮現出的影像藝術。

該展由財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨自2007年共同舉辦至今，活動即將邁入第17屆。

今年以超現實為主題，發掘攝影師自我意識中，所浮現出的影像藝術，展覽將邀請獲得著名哈蘇大師獎(Hasselblad)-超現實風景攝影師班傑明．埃弗里特Benjamin Everett之作品首度來台展出，此外也將邀請獲選「MIFA莫斯科國際攝影大賽」之台灣新銳攝影師林厚成、2022 SKM Photo首獎得主蔡昌吉，透過三位攝影師的鏡頭，帶觀者探尋今年主題「超現實-自我意識的浮現主義」。

展覽也將展出甫出爐的「2023新光三越國際攝影大賽得獎作品展」共同展演，集結24位影像藝術家、215幅影像故事，打造影像創作的新視覺饗宴。