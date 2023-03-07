新光三越國際攝影聯展 3月11日將移師台中中港店
「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」3月11日至3月22日將移師至台中中港店10F展出，今年以超現實為主題，發掘攝影師自我意識中，所浮現出的影像藝術。
該展由財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨自2007年共同舉辦至今，活動即將邁入第17屆。
今年以超現實為主題，發掘攝影師自我意識中，所浮現出的影像藝術，展覽將邀請獲得著名哈蘇大師獎(Hasselblad)-超現實風景攝影師班傑明．埃弗里特Benjamin Everett之作品首度來台展出，此外也將邀請獲選「MIFA莫斯科國際攝影大賽」之台灣新銳攝影師林厚成、2022 SKM Photo首獎得主蔡昌吉，透過三位攝影師的鏡頭，帶觀者探尋今年主題「超現實-自我意識的浮現主義」。
展覽也將展出甫出爐的「2023新光三越國際攝影大賽得獎作品展」共同展演，集結24位影像藝術家、215幅影像故事，打造影像創作的新視覺饗宴。
另外，「2023 SKM PHOTO 新光三越攝影大賽」則邀請影像藝術等多領域評審，從眾多國內外參賽者各類型攝影風格作品中，評選出今年度別具特色之年度優秀作品。
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