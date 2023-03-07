快訊

一日快閃日本免住宿費！早上飛到名古屋深夜回國 特別票價曝光

蛋價漲、物價漲 北市學校營養午餐開第一槍喊漲

高股息ETF表格／00878與0056績效PK！ 00713更強以「黑馬之姿」來襲

搶攻疫後商機？高雄買家砸2.4億元 一次包三店面

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
三民區後驛商圈三間連棟透天，由在地人以總價7,250萬元買下當現成房東。圖／台灣房屋
三民區後驛商圈三間連棟透天，由在地人以總價7,250萬元買下當現成房東。圖／台灣房屋

搶攻疫後商機，投資族開始佈局卡位。去年底高雄同時出現2筆投資人高價卡位金店面的交易，而且買一間還不夠，乾脆同排3間店面一次全包，豪氣十足。

根據內政部實價揭露，去年12月，位於高雄岡山區中山北路上，三間連棟、屋齡5年的兩層樓透天店面，各以總價5,800萬~9,600萬元成交，據了解，這三筆交易皆為同一買家，由高雄兩位自然人，以無貸款方式一次豪擲2.4億元，入主當房東。

台灣房屋岡山天下加盟店店東李美麗表示，這幾間透店，目前由銀行及診所承租中，店面就位在熱鬧的岡山火車站商圈，且面臨岡山主要幹道中山北路，人流車流密集，除了銀行，鄰近還有像寶雅、麥當勞、星巴克、異人館等連鎖品牌大型店面，周邊亦有黄昏市場、岡山夜市，商業機能旺盛、聚客力佳，同時該店面屋齡屋況新穎、樓層空間坪數、面寬都夠大，又帶有雙面臨路的黃金三角窗格局醒目性高，且隔壁就是達麗建設大樓推案預定地，未來大批住戶進駐，人潮帶動錢潮，整體商機潛力可期，都讓店面更具身價。

李美麗也說，這幾間店面目前已由診所及銀行承租至少3、4年以上，且皆為長期租約，推估店面每月租金收益，合計至少50萬元起跳，以入手總價換算租金投報率約3%左右，單看投報雖不算高，不過對房東來說，這類黃金店面空置率低，不僅不怕租不掉，還能久抱長租型金雞母，獲利持穩下，相對吸引投資人搶抱。

連買三間店面的霸氣買家不只一位，根據實價揭露，位在三民區後驛商圈北平一街與松江街口，三間連棟、屋齡47年的三層樓透天，同樣在去年12月，由一名自然人，以總價7,250萬元一次打包，據了解，這三間透天一樓打通做為店面，已由超商承租至少超過十年以上，買家入手樂當現成包租公。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察這兩筆交易有三個共通優勢，第一是使用彈性大，一次買下多戶店面，對買家來說，更具議價空間，而在空間使用上，可依照不同租客需求，單獨出租，亦可合併使用，出租彈性大。

第二是收益獲利穩，店面皆已擁有現成的長租客，不僅收租獲利穩，免煩惱店面空置，或花時間另尋新租客，且位在熱門商圈又有金雞母加持，亦有利於未來增值轉手。

第三是地緣便利性，買家都是具有地緣性的在地客，便於租賃服務與管理，有效控管各項出租風險。

李家妮認為，《平均地權條例》修法，針對私法人購屋採許可制，不過個人並不受管制干擾，加上迎接疫後商機，也更加推促進場買氣，不過，如以個人名義置產，持有3戶以下非自用住宅，以高雄市仍會課徵每戶2.4%的囤房稅，對投資人來說，亦為需考量的投資成本之一。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
高雄岡山區中山北路上三間連棟的透天店面，由2名在地人以2.4億元霸氣全包。圖／台灣房屋
高雄岡山區中山北路上三間連棟的透天店面，由2名在地人以2.4億元霸氣全包。圖／台灣房屋

岡山 透天

延伸閱讀

買家豪擲2.4億 高雄岡山3間連棟店面一次打包

為9萬勒斃債主棄屍高雄茂林山區 凶手重判20年6月

陳其邁赴日行銷農特產品有備而來 撂日語誠意十足

東京食品展前記者會 陳其邁日文介紹高雄農漁產

相關新聞

329檔期商辦大爆發 住宅退燒推案量萎縮至6400億

數字科技旗下591新建案統計六都、新竹縣市329檔期推案狀況，在商辦供給量爆發、住宅指標案撐場下，總銷金額爆出逾8千億元...

新光三越國際攝影聯展 3月11日將移師台中中港店

「2023 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」3月11日至3月22日將移師至台中中港店10F展出，今年以超現實為主...

台灣國蘭展正夯 中友邀請新銳花藝師打造蘭花花藝大作

為期二周的台灣國際蘭展本周起在台南市盛大展出，每年都吸引非常多的民眾參觀，為了讓中部地區消費者感受蘭花藝術之美，台中中友...

爸媽願金援、核貸成數增 房仲：女性購屋愈趨理想

住商機構企劃研究室統計金融聯徵中心資料指出，10年來女性購屋雖然購買坪數縮小，但貸款成數與鑑價成數都明顯提高，同時房貸利...

微型創業鳳凰貸款3種人有福 可申請最高200萬創業貸款

為鼓勵女性創業，勞動力發展署桃竹苗分署推動「微型創業鳳凰貸款」提供成年至65歲女性、成年至65歲設籍離島居民及年滿45至...

買家豪擲2.4億 高雄岡山3間連棟店面一次打包

房市漸冷卻，房仲業發現仍有投資人逆勢操作，去年底有買家在高雄岡山區中山北路一口氣買下同排三間連棟透天店，各以總價5800...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦