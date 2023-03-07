搶攻疫後商機？高雄買家砸2.4億元 一次包三店面

搶攻疫後商機，投資族開始佈局卡位。去年底高雄同時出現2筆投資人高價卡位金店面的交易，而且買一間還不夠，乾脆同排3間店面一次全包，豪氣十足。

根據內政部實價揭露，去年12月，位於高雄岡山區中山北路上，三間連棟、屋齡5年的兩層樓透天店面，各以總價5,800萬~9,600萬元成交，據了解，這三筆交易皆為同一買家，由高雄兩位自然人，以無貸款方式一次豪擲2.4億元，入主當房東。

台灣房屋岡山天下加盟店店東李美麗表示，這幾間透店，目前由銀行及診所承租中，店面就位在熱鬧的岡山火車站商圈，且面臨岡山主要幹道中山北路，人流車流密集，除了銀行，鄰近還有像寶雅、麥當勞、星巴克、異人館等連鎖品牌大型店面，周邊亦有黄昏市場、岡山夜市，商業機能旺盛、聚客力佳，同時該店面屋齡屋況新穎、樓層空間坪數、面寬都夠大，又帶有雙面臨路的黃金三角窗格局醒目性高，且隔壁就是達麗建設大樓推案預定地，未來大批住戶進駐，人潮帶動錢潮，整體商機潛力可期，都讓店面更具身價。

李美麗也說，這幾間店面目前已由診所及銀行承租至少3、4年以上，且皆為長期租約，推估店面每月租金收益，合計至少50萬元起跳，以入手總價換算租金投報率約3%左右，單看投報雖不算高，不過對房東來說，這類黃金店面空置率低，不僅不怕租不掉，還能久抱長租型金雞母，獲利持穩下，相對吸引投資人搶抱。

連買三間店面的霸氣買家不只一位，根據實價揭露，位在三民區後驛商圈北平一街與松江街口，三間連棟、屋齡47年的三層樓透天，同樣在去年12月，由一名自然人，以總價7,250萬元一次打包，據了解，這三間透天一樓打通做為店面，已由超商承租至少超過十年以上，買家入手樂當現成包租公。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察這兩筆交易有三個共通優勢，第一是使用彈性大，一次買下多戶店面，對買家來說，更具議價空間，而在空間使用上，可依照不同租客需求，單獨出租，亦可合併使用，出租彈性大。

第二是收益獲利穩，店面皆已擁有現成的長租客，不僅收租獲利穩，免煩惱店面空置，或花時間另尋新租客，且位在熱門商圈又有金雞母加持，亦有利於未來增值轉手。

第三是地緣便利性，買家都是具有地緣性的在地客，便於租賃服務與管理，有效控管各項出租風險。