微型創業鳳凰貸款3種人有福 可申請最高200萬創業貸款
為鼓勵女性創業，勞動力發展署桃竹苗分署推動「微型創業鳳凰貸款」提供成年至65歲女性、成年至65歲設籍離島居民及年滿45至65歲中高齡者，最高200萬元的7年貸款，前2年利息全額補貼，並提供創業諮詢及研習課程等配套服務措施。
微型創業鳳凰貸款自2017年起開放民眾申請，不僅助女性創業，也協助中高齡者及離島居民發展微型企業。其中桃竹苗分署輔導的女性創業家華偉麟，因自家小孩喜愛吃雪花酥，因此萌生將健康零食推廣給大眾想法。
華偉麟表示，她嚴格挑選各種優質原料，製作讓自己放心的雪花酥並希望推廣給更多人，透過朋友介紹得知分署的相關資源，因此開始參加創業研習課程，包含財務管理、市場行銷、商品管理及稅務法規等，替自己儲備創業能量。
在分署輔導下順利申請創業貸款周轉金，將經費運用在產品的研發、製作、行銷和銷售，並在輔導顧問建議下，打造出專屬的官方網站「華汎食品 手作雪花酥」，提高品牌知名度，創業至今1年積極開拓更多的銷售渠道，營收雙倍成長。
桃竹苗分署長林淑媛表示，分署作為創業者的後盾，提供免費創業課程及顧問輔導，想創業的女性透過政府資源了解創業相關輔導後，申請「微型創業鳳凰貸款」，克服創業初期可能遇到資金不足的挑戰，真正履行創業計畫，這些免費資源都是創業女性最好的助力，桃竹苗分署陪伴創業家實現夢想；多樣化創業課程即日起開放報名，詳情上官網查詢。
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