聽新聞
test
0:00 / 0:00
買家豪擲2.4億 高雄岡山3間連棟店面一次打包
房市漸冷卻，房仲業發現仍有投資人逆勢操作，去年底有買家在高雄岡山區中山北路一口氣買下同排三間連棟透天店，各以總價5800萬及9600萬成交，相當於豪擲2.4億，另三民區後驛商圈三間屋齡近半世紀的連棟老透天，也由一名自然人以7250萬全部打包！
台灣房屋岡山天下加盟店東李美麗表示，去年底岡山區同時出現二筆高價卡位金店面的交易，投資人將同排3間店面一次「全包」！位在中山北路、岡山火車站商圈的這幾間店目前由銀行及診所承租，鄰近還有寶雅、麥當勞、星巴克、異人館等連鎖品牌，周邊有黄昏市場、夜市，聚客力佳。3間店面屋齡約5年，空間、面寬夠大，又是三角窗格局，隔壁是達麗建設大樓推案預定地，商機潛力可期。
李美麗表示，這幾間店面都是長期租約，推估每月租金收益合計至少50萬元起跳，以入手總價換算租金投報率約3%左右，對房東來說，這類黃金店面不怕租不掉，還能久抱長租型金雞母，獲利持穩。
另據實價揭露，高市三民區後驛商圈北平一街與松江街口3間屋齡47年的連棟三層樓透天厝，去年12月也由一名自然人以總價7250萬元一次打包，一樓打通做為店面，已由超商承租至少10年以上。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，「平均地權條例」修法，針對私法人購屋採許可制，不過個人交易並不受管制，不過，如以個人名義置產，持有3戶以下非自用住宅，高雄市仍會課徵每戶2.4%的囤房稅，投資人亦為需考量投資成本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言