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329檔期商辦大爆發 住宅退燒推案量萎縮至6400億

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。本報資料照
房市示意圖。本報資料照

數字科技旗下591新建案統計六都、新竹縣市329檔期推案狀況，在商辦供給量爆發、住宅指標案撐場下，總銷金額爆出逾8千億元巨量，年增達2成，主因卻是商辦供給大爆發所致，尤其近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始布局擁有長期收益的商用不動產。

以這次329檔期來說，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾2千多億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6400億元，和去年同期相比萎縮8%，熱度明顯退燒。

台北市商用不動產鋒頭十足，松山區京華城重建而成的「京華廣場」，該案銷售面積高達6.5萬坪，總銷金額上看1600億元；中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」，量體同樣突破百億，預計未來幾年北市商辦供給將進入高峰期。

新北市則因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍暫緩推案，導致總銷重跌800多億元，年減4成為各縣市最高，幾大推案熱區包括新莊、淡水及三重等地，買賣雙方價格認知落差過大，買氣停滯、賣壓浮現。

而案量同樣縮水的桃園市，隨著房市前景不明，包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開。推案水位偏低的新竹，量能較去年大減逾3成，目前當地觀望氛圍濃厚，不只中小型建商保守當道，連口袋深厚的品牌建商也做好長期抗戰的心理準備。

台中總銷雖守住千億大關，但由個案數來觀察，整體表現平平，僅少部分有讓利空間的個案較能吸引消費者買單，其他業者只能且戰且走，以低首付或贈送家電等促銷手法度小月。

台南市今年在延推案公開及指標案挹注下，總銷金額從去年同期的141億暴漲至818億元，量能大增近700億，年成長更是驚人480%。不過，由於當前台南房價已處高檔，隨著買氣轉冷，更傳出部分業者開始以促銷或加大議價空間的手法拚成交。至於高雄市整體量能持穩，北高雄仍是推案重點區域。

建商 商辦

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