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美喆-KY 2月營收年減五成 惟短單需求已陸續湧現

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美喆-KY（8466）公告2月合併營收達1.23億元，年減53.67%、月減27.7%。累計1至2月合併營收為2.93億元，較去年同期減少52％。公司表示，受工作天數減少，以及先前客戶因應庫存調整放緩下單步調影響，是造成營收下滑主要因素。不過，客戶短單需求已陸續湧現，並持續增加LVT、SPC石塑地磚下單力道。

美喆-KY表示，觀察美洲地板建材市場對於綠色環保意識提升、以及建材產品差異化與高性價比等訴求，憑藉美喆-KY於LVT、SPC產品面料與花色研發豐富、精進生產自動化以提升生產效益等高度競爭利基，有效滿足商用及家用領域對於石塑地磚花色、產品使用特性與施作安裝便利等需求，尤其旗下新款稻殼SPC石塑地磚具有循環經濟概念且輕量化的優勢，吸引北美地區品牌商、區域經銷商洽談合作機會，將進一步推進集團於北美市場拓展，有助於挹注整體營運動能。

美喆-KY表示，在外銷代工業務客戶下單力道提升，推升整體在手訂單量能，集團亦持續開發新款石塑地磚產品、精實原料採購，並致力提升台南新廠產能利用率、優化生產學習曲線，有望隨著在手訂單陸續出貨認列、北美業務接單突破，帶動營運回升。首季雖然是傳統淡季，但庫存去化已達低點，公司亦積極拓展北美、歐洲地區業務接單動能。

營收

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