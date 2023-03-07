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竹北排擠效應 頭份預售屋4年漲8成、攻4字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
頭份街景。圖／中信房屋提供
頭份街景。圖／中信房屋提供

受惠於竹南科學園區，頭份房價近年飆升，中信房屋研展室彙整實價四年頭份預售屋成交價，華廈單價自16.7萬元漲至29萬元，漲幅達73%，電梯大樓從17.7萬元上揚到32.2萬元，漲幅達81%，漲勢驚人。

中信房屋表示，目前尚順購物中心周邊新案成交價穩站3字頭，今年初更傳出新案開價4字頭。

中信房屋頭份建國加盟店蔡議鋒店長表示，近期以尚順商圈最熱賣，電梯大樓尤其受到年輕族群喜愛，預售屋成交價一坪約33萬元，十年電梯大樓約25萬元至27萬元，若為在地建商推出的新加坡式公寓 (一樓為車庫)，新屋含車位成交價在26萬以內，較受當地人喜愛。

蔡議鋒說，頭份、竹南一帶房市除受惠於科技園區的進駐，因房市基期較低，受到竹北高房價的排擠效應影響，轉往該區置產，因此新竹、竹北的房價也可當成參考指標。

目前外圍至海口區域，有大型建商寶佳進駐，成交均價一坪已到25萬元，中古屋市場價格也被帶動上揚，買氣因價格居高不下，去化速度逐漸趨緩，買盤也轉為剛性需求為主。

對於頭份房市未來的發展，蔡議鋒說，頭份腹地不大，可建地不多，地主賣價跟著房價飆升，如傳出每坪開價40萬元的信義L7，因位處正市中心周邊銀行林立，土地取得成本一坪破60萬元。由於營造成本持續攀升，預料未來新推案價格仍會往上堆疊。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

房價 房市 預售屋

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