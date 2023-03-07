竹北排擠效應 頭份預售屋4年漲8成、攻4字頭

受惠於竹南科學園區，頭份房價近年飆升，中信房屋研展室彙整實價四年頭份預售屋成交價，華廈單價自16.7萬元漲至29萬元，漲幅達73%，電梯大樓從17.7萬元上揚到32.2萬元，漲幅達81%，漲勢驚人。

中信房屋表示，目前尚順購物中心周邊新案成交價穩站3字頭，今年初更傳出新案開價4字頭。

中信房屋頭份建國加盟店蔡議鋒店長表示，近期以尚順商圈最熱賣，電梯大樓尤其受到年輕族群喜愛，預售屋成交價一坪約33萬元，十年電梯大樓約25萬元至27萬元，若為在地建商推出的新加坡式公寓 (一樓為車庫)，新屋含車位成交價在26萬以內，較受當地人喜愛。

蔡議鋒說，頭份、竹南一帶房市除受惠於科技園區的進駐，因房市基期較低，受到竹北高房價的排擠效應影響，轉往該區置產，因此新竹、竹北的房價也可當成參考指標。

目前外圍至海口區域，有大型建商寶佳進駐，成交均價一坪已到25萬元，中古屋市場價格也被帶動上揚，買氣因價格居高不下，去化速度逐漸趨緩，買盤也轉為剛性需求為主。