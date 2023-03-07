住宅冷、商辦神助攻 329檔期全台推案飆8,000億巨量

今年329檔期在商辦供給量爆發、住宅指標案撐場下，案量大爆發。根據591新建案統計六都、新竹縣市推案狀況，今年329檔期總銷8,425.8億元，年增20.2%，創下歷史新高，七都又以台北、台南表現最驚人，年成長更雙雙飆破1.6倍、4.8倍，均創下當地統計以來新高。

591新建案分析，今年329檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因還是商辦供給大爆發所致，尤其近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始布局擁有長期收益等優勢的商用不動產。

值得注意的是，非住宅類方面，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾2千多億元；反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6,400億元，和去年同期相比萎縮8%，熱度明顯退燒。

今年推案量強勁反彈的台北市，在商用不動產上可說鋒頭十足，像與「陶朱隱園」系出同門，由威京集團在松山區京華城舊址重建而成的「京華廣場」，據悉該案銷售面積高達6.5萬坪，預計打造地上19層、地下7層樓共4棟的商辦大樓，總銷金額上看1,600億元，開發規模一舉海放全台商辦、住宅建案。

另外，在中山區也有興富發和忠泰建設推出「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」，量體同樣突破百億，預計未來幾年北市商辦供給將進入高峰期。

新北市因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍以「不變應萬變」暫緩推案，導致總銷重跌800多億元，年減4成為各縣市最高，幾大推案熱區包括新莊、淡水及三重等地，現階段不只買賣雙方價格認知落差過大，建案去化逐漸放緩，隨著買氣停滯，更有賣壓浮現疑慮。

案量同樣縮水的桃園市，隨著房市前景不明，包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開。

推案水位偏低的新竹，量能較去年大減逾3成，據了解，目前當地觀望氛圍濃厚，不只中小型建商保守當道，連口袋深厚的品牌建商也做好長期抗戰的心理準備。新竹縣部分包括竹北市、新埔鎮等地，受去年基期過高，加上房市轉冷買方追價意願降低，業者轉以去化餘屋為主，推案意願不高。

台中此次總銷雖守住千億大關，但由個案數來觀察，整體表現平平，甚至買氣在打炒房政策衝擊下可說「比海風還冷」，現在當地不只投資客銷聲匿跡，就連自住客也謹守價格為王，不願輕易追高出手，僅少部分有讓利空間的個案較能吸引消費者買單，其他業者只能且戰且走，以低首付或贈送家電等促銷手法度小月。

台南市今年在延推案公開及指標案挹注下，反彈力道超狂，總銷金額從去年同期的141億暴漲至818億元，量能大增近700億，年成長更是驚人480%。

主要原因除了在精華地段東區有不少指標案如「浩瀚無極」、「巴克禮One Park」公開外，連南科周邊的永康、善化及新市也都湧現一波新案潮。不過，由於當前台南房價已處高檔，以東區來說新案普遍開價都已至3、4字頭，平實重劃區內更有上看5字頭的個案傳出，隨著買氣轉冷，更傳出部分業者開始以促銷或加大議價空間的手法拚成交。