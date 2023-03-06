台中海線首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」開幕了

台中海線地區首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」今(6)日開幕營運。震大集團董事長葉漢祥表示，看好台中港離岸風電產業所帶動的商務住宿，與台中港觀光旅遊潛力，集團已評估在園區內加碼投資二期飯店，總客房數規劃約200間，投資額約10億元。

由震大集團與歐洲第二大酒店集團-荷蘭金鬱金香合作的「震大金鬱金香酒店」，是「金鬱金香」品牌在台中地區的首家飯店、更是台中港區首家國際連鎖品牌飯店。

葉漢祥不諱言，瞄準的就是台中港區積極發展的離岸風力發電產業，近幾年帶進源源不絕的工程師與商務客，還有就是台中港區旅遊產業帶動的國旅市場商機。

本身從事建築業的葉漢祥表示，台中港離岸風電相關產業帶進大批外籍工程師，一住就是一個月到三個月，以「震大金鬱金香」總客房數118間為例，目前離岸風電產業相關工程師約占總住房的五成，另五成住房率來自商務會議與國旅市場。

為慶祝開幕營運，「震大金鬱金香酒店」自即日起至3月31日，全館推出住房、餐飲及宴會限時限量優惠案，包含「17279一起愛地球．身份證對對碰住房免費」、「你環保我送餐」及「環保愛啤酒」三大專案搶市。

不過，飯店晚間宣布，一起愛地球身份證對中17279零元環保專案，開幕首日詢問電話量瞬間癱瘓，臉書湧入逾500則留言訊息，飯店公告零元方案已額滿，感謝民眾響應環保旅行，加碼推出31折優惠，平日「17279一起愛地球身份證對中5碼」每房只要2,790元，再享自助早餐買一送一，每日限量10間，並延長優惠期限至4月底平日。

葉漢祥表示，台中「震大金鬱金香酒店」的開幕，除將永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊，也希望透過環保優惠與金鬱金香的品牌特色，帶給旅客一個新世代的綠色旅行方式，與在地深度人文之旅。

環保署預計暑假起實施不主動提供一次性備品環保旅宿措施，台中「震大金鬱金香酒店」率先推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動自備水壺(飯店提供飲水機供使用)及拖鞋，貫徹更完整的綠色旅行新價值。

3月31日前，旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品，包含牙膏牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、水壺、拖鞋，即可享有住宿5折每房4,500元起優惠(含稅與服務費)，每房加碼送最高價值1,500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套，隔日早餐除自助早餐選擇外，更可自選11：30至14：00的早午餐半自助餐服務。

台灣金郁金香旅館集團董事總經理徐慶昌說，荷蘭金鬱金香酒店集團在全球擁有1,000多家飯店、超過10萬間客房，全球五大洲會員人數破1億人，是歐洲第二大酒店品牌。

台灣引進金鬱金香品牌飯店今年正好滿10年，而台中「震大金鬱金香」是集團繼淡水、竹南、台南(二家)之後、全台第五家品牌飯店。

徐慶昌也提到，台北南港「漢來皇家鬱金香酒店」，預計今年10月開幕，這也是該集團在台灣的首家五星品牌飯店，因此今年底前，全台將會有六家金鬱金香連鎖品牌飯店。

徐慶昌表示，荷蘭金鬱金香酒店集團旗下擁有「鬱金香」、「金鬱金香」、「皇家鬱金香」等酒店品牌，未來期許在台灣每個城市都能有一家品牌飯店。

但目前展店區域大都在西半部，未來希望也能進駐東部地區如宜蘭、花蓮、台東；同時也規劃三星級品牌飯店進駐如屏東、彰化等二、三線城市展店。