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台中海線首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」開幕了

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
震大金鬱金香酒店看好台中港離岸風電所帶動的商務住宿與觀光旅遊潛力。記者宋健生/攝影
震大金鬱金香酒店看好台中港離岸風電所帶動的商務住宿與觀光旅遊潛力。記者宋健生/攝影

台中海線地區首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」今(6)日開幕營運。震大集團董事長葉漢祥表示，看好台中港離岸風電產業所帶動的商務住宿，與台中港觀光旅遊潛力，集團已評估在園區內加碼投資二期飯店，總客房數規劃約200間，投資額約10億元。

由震大集團與歐洲第二大酒店集團-荷蘭金鬱金香合作的「震大金鬱金香酒店」，是「金鬱金香」品牌在台中地區的首家飯店、更是台中港區首家國際連鎖品牌飯店。

葉漢祥不諱言，瞄準的就是台中港區積極發展的離岸風力發電產業，近幾年帶進源源不絕的工程師與商務客，還有就是台中港區旅遊產業帶動的國旅市場商機。

本身從事建築業的葉漢祥表示，台中港離岸風電相關產業帶進大批外籍工程師，一住就是一個月到三個月，以「震大金鬱金香」總客房數118間為例，目前離岸風電產業相關工程師約占總住房的五成，另五成住房率來自商務會議與國旅市場。

為慶祝開幕營運，「震大金鬱金香酒店」自即日起至3月31日，全館推出住房、餐飲及宴會限時限量優惠案，包含「17279一起愛地球．身份證對對碰住房免費」、「你環保我送餐」及「環保愛啤酒」三大專案搶市。

不過，飯店晚間宣布，一起愛地球身份證對中17279零元環保專案，開幕首日詢問電話量瞬間癱瘓，臉書湧入逾500則留言訊息，飯店公告零元方案已額滿，感謝民眾響應環保旅行，加碼推出31折優惠，平日「17279一起愛地球身份證對中5碼」每房只要2,790元，再享自助早餐買一送一，每日限量10間，並延長優惠期限至4月底平日。

葉漢祥表示，台中「震大金鬱金香酒店」的開幕，除將永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊，也希望透過環保優惠與金鬱金香的品牌特色，帶給旅客一個新世代的綠色旅行方式，與在地深度人文之旅。

環保署預計暑假起實施不主動提供一次性備品環保旅宿措施，台中「震大金鬱金香酒店」率先推出「愛地球客房」，除不提供一次性備品外，更希望推動自備水壺(飯店提供飲水機供使用)及拖鞋，貫徹更完整的綠色旅行新價值。

3月31日前，旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品，包含牙膏牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、水壺、拖鞋，即可享有住宿5折每房4,500元起優惠(含稅與服務費)，每房加碼送最高價值1,500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套，隔日早餐除自助早餐選擇外，更可自選11：30至14：00的早午餐半自助餐服務。

台灣金郁金香旅館集團董事總經理徐慶昌說，荷蘭金鬱金香酒店集團在全球擁有1,000多家飯店、超過10萬間客房，全球五大洲會員人數破1億人，是歐洲第二大酒店品牌。

台灣引進金鬱金香品牌飯店今年正好滿10年，而台中「震大金鬱金香」是集團繼淡水、竹南、台南(二家)之後、全台第五家品牌飯店。

徐慶昌也提到，台北南港「漢來皇家鬱金香酒店」，預計今年10月開幕，這也是該集團在台灣的首家五星品牌飯店，因此今年底前，全台將會有六家金鬱金香連鎖品牌飯店。

徐慶昌表示，荷蘭金鬱金香酒店集團旗下擁有「鬱金香」、「金鬱金香」、「皇家鬱金香」等酒店品牌，未來期許在台灣每個城市都能有一家品牌飯店。

但目前展店區域大都在西半部，未來希望也能進駐東部地區如宜蘭、花蓮、台東；同時也規劃三星級品牌飯店進駐如屏東、彰化等二、三線城市展店。

他透露，疫後加速業主投資飯店產業，目前已有業主規劃在宜蘭、日月潭等風景區展店，明年有機會開花結果。

台中海線地區首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」今(6)日開幕營運。記者宋健生/攝影
台中海線地區首家國際品牌飯店「震大金鬱金香酒店」今(6)日開幕營運。記者宋健生/攝影

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