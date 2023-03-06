快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

超高齡社會報到！國科會：明年起各部會編列高齡科技預算

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

行政院政務委員林萬億今（6）日在國科會高齡科技產業策略會議表示，台灣2026年老人占比將達20.8%，進入「超高齡社會」，台灣老化速度快於日本老年人口成長快速，高齡科技將有龐大商機，也有迫切性，未來十年是高齡科技「黃金十年」。國科會自明年起將編列高齡科技預算，引導產業投入。

國科會主委吳政忠今日致詞表示，台灣人口老化也觸發新商機。今年長照預算已逾600億元，每年逾8,000億元健保支出，未來都會持續往上走，台灣已有深厚的資通訊產業，希望藉此「練兵」，發展高齡科技，期望未來五年、十年也能成為龐大新興商機，能為國家增加稅收。

吳政忠強調，在高齡化過程中，科技不是只給頂端的菁英使用，也希望給一般人享用，為社會帶來福祉。自明年國科會將會編列開發高齡科技預算。國科會表示，昨日會議結束後，各部會將提出計畫，引導產業投入。

林萬億表示，聯合國對「超高齡社會」定義已修正為65歲以上人口占全體人口比率21%，我國老人人口占比在2025年超過20%，2026年底將逾20.8%進入超高齡社會，台灣老化速度飛快，推動高齡科技相關服務有其迫切性。

他指出，台灣老年人口占比從7%到14%，花了25年；日本則是24年；台灣從14%再到21%，只花了八年，日本則花了11年；估計台灣從21%邁向28%「極高齡社會」只有10年，日本則有16年。再再顯示，台灣老化速度之快，更甚日本。

因老年人口增長非常快，預估2026年就有500萬老年人口，這代表著市場非常大。他提醒，千萬不要只將科技只應用在照顧失能者，只有約二成老人需要住機構，占比不算高。龐大商機需要科技協助、參與，方便老人食衣住行及工作。

為引導科技業投入高齡科技，提供整合性服務，林萬億表示，國科會、工業局、衛福部、教育部、交通部等以計畫性投入，引導產學界發展多元高齡科技服務。

日本 人口老化 老年人口

延伸閱讀

長照新商機！ 科技助長者參與社會

國科會傑出研究獎出爐 成大5人獲獎含第一位人文領域

國科會訂高齡科技三目標

科技助陣！國科會拚健康壽命75歲 老人勞參率倍增

相關新聞

7都房價全站上千萬！新竹最苦、晚4年買多400萬

聯徵中心公布最新資料，去年第四季六都加上新竹地區的平均房價，首度全數站上千萬元，顯示購買千萬住宅狀況越來越為普遍。

六都與新竹去年房價全站上千萬元 類雙北化都成天龍國

根據聯徵中心房貸平均鑑估值顯示，去年第四季六都與新竹地區的平均房價，首度全數站上千萬元，顯示購買千萬住宅狀況越來越普遍，...

星宇航空第2架自購A350聯貸案正式簽約 總金額40.6億元

星宇航空（2646）第二架自購A350廣體客機聯貸案於今（6）日簽約。

欣傳媒解析後疫情時代 頂級奢華旅遊夯

經過三年迎來國門解封，雄獅集團《欣傳媒》今（6）日於晶華酒店舉辦「2023觀光經濟論壇－全球旅遊大預測」，特邀各界意見領...

各大企業釋出MA職缺 這家公司祭120萬年薪搶才

各大學校校園徵才博覽會接續開跑，台大校園徵才博覽會在4日舉辦，包括科技、金融、新創等領域上百家知名企業同場搶才。信義房屋...

旅運中心啟用 高市加速爭取企業旗艦總部落腳高雄

高雄港旅運中心今天啟用，高市副市長林欽榮指是亞洲新灣區5大建設中壓軸登場的傑出公共建築，市府會順勢推動亞灣2.0計畫，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦