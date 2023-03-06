超高齡社會報到！國科會：明年起各部會編列高齡科技預算

行政院政務委員林萬億今（6）日在國科會高齡科技產業策略會議表示，台灣2026年老人占比將達20.8%，進入「超高齡社會」，台灣老化速度快於日本，老年人口成長快速，高齡科技將有龐大商機，也有迫切性，未來十年是高齡科技「黃金十年」。國科會自明年起將編列高齡科技預算，引導產業投入。

國科會主委吳政忠今日致詞表示，台灣人口老化也觸發新商機。今年長照預算已逾600億元，每年逾8,000億元健保支出，未來都會持續往上走，台灣已有深厚的資通訊產業，希望藉此「練兵」，發展高齡科技，期望未來五年、十年也能成為龐大新興商機，能為國家增加稅收。

吳政忠強調，在高齡化過程中，科技不是只給頂端的菁英使用，也希望給一般人享用，為社會帶來福祉。自明年國科會將會編列開發高齡科技預算。國科會表示，昨日會議結束後，各部會將提出計畫，引導產業投入。

林萬億表示，聯合國對「超高齡社會」定義已修正為65歲以上人口占全體人口比率21%，我國老人人口占比在2025年超過20%，2026年底將逾20.8%進入超高齡社會，台灣老化速度飛快，推動高齡科技相關服務有其迫切性。

他指出，台灣老年人口占比從7%到14%，花了25年；日本則是24年；台灣從14%再到21%，只花了八年，日本則花了11年；估計台灣從21%邁向28%「極高齡社會」只有10年，日本則有16年。再再顯示，台灣老化速度之快，更甚日本。

因老年人口增長非常快，預估2026年就有500萬老年人口，這代表著市場非常大。他提醒，千萬不要只將科技只應用在照顧失能者，只有約二成老人需要住機構，占比不算高。龐大商機需要科技協助、參與，方便老人食衣住行及工作。

為引導科技業投入高齡科技，提供整合性服務，林萬億表示，國科會、工業局、衛福部、教育部、交通部等以計畫性投入，引導產學界發展多元高齡科技服務。