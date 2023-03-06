合庫主辦星宇航空40.6億元聯貸案 今拍板

合作金庫銀行統籌主辦星宇航空（2646）自購第二架A350-900飛機40.6億元聯貸案，於3月6日於星宇航空總部進行聯貸簽約。本聯貸案獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購1.92倍，最終以40.6億元完成募集。A350-900機型將是星宇航空未來長程線的主力機型，隨著新機加入，星宇航空將可持續擴大廣體機服務航線，使短、中及長程的航網版圖更加完整。

星宇航空目前正為北美洛杉磯航線積極籌備中，除了擁有領先業界的硬體設施外，也提供最細緻的服務品質，及來自世界各地及台灣在地的特色餐飲及備品，帶給國際旅客絕妙的飛行體驗。星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，4月洛杉磯航線開航，將以A350-900開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市，下半年亦將開拓舊金山航線，持續提升北美及中轉的航網發展。星宇航空機隊目前共有19架航機，並持續穩步成長，提供全球旅客更精緻的飛航服務。

合庫銀行在董事長雷仲達帶領下，持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2022年聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃。另為支持「臺灣2050淨零排放路徑」之能源轉型與產業轉型政策，以綠色金融協助達成2050淨零排放目標，合庫銀行積極推動綠能產業發展，陸續統籌主辦包括太陽能發電、離岸風電、漁電共生等聯貸案，並配合能源產業趨勢，以多元之金融服務協助企業永續發展；同時亦透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，如「永續績效連結貸款專案」，將授信條件連結永續發展指標，鼓勵企業積極實踐永續經營目標。展望未來，合庫銀行將持續深化ESG成為企業DNA，秉持永續經營理念，善用金融業核心職能與影響力，善盡社會責任並落實環境保護，為永續發展盡一份心力。