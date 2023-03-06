六都與新竹去年房價全站上千萬元 類雙北化都成天龍國

根據聯徵中心房貸平均鑑估值顯示，去年第四季六都與新竹地區的平均房價，首度全數站上千萬元，顯示購買千萬住宅狀況越來越普遍，但若比較過去四個年度同期房價來看，包括新北、桃園、台南房價普遍多出約180萬元，不過新竹市4年房價多出283萬元，新竹縣則多出411萬元，房價增加遠超過六都。

信義房屋專案經理曾敬德表示，去年下半年房市已轉淡，但同時間可能有些預售持續交屋，帶動整體房價創下新高，尤其有科學題材發酵的區域，漲勢更為凌厲，包括台南市、高雄市與新竹地區，房價漲幅都高於其他都會區，尤其是新竹縣晚4年買的代價，可能就是要多增加400萬元的房價。

統計顯示，房價增加金額最多的是新竹地區，新竹縣去年第四季房貸的平均房價鑑估值為1447.5萬元，相較於4年前增加411萬元，新竹市則增加283.3萬元，但新北市、桃園市、台南市4年房價增加180餘萬元，不過雖然房價增加金額相似，但桃園、台南與高雄房價基期較低，都是從800餘萬元上衝千萬元，房價漲勢更為明顯。

試算房價1000萬元貸款800萬元，30年本息平均攤還利率2%的條件下，則每個月還款金額約為2.95萬元，若以家庭年所得120萬元計算，則房貸支出約佔家庭1/3，但若是20年期的房貸相同條件下，則每月還款金額就拉高到每個月4萬元，顯見30年期房貸在這波房價上漲過程，扮演了重要的關鍵。

曾敬德指出，高房價已對民眾的購買力形成考驗，在政策打炒房與央行連四次升息後，民眾對於未來房價看法漸趨保守，房價短時間進入盤整期。