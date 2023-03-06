LINE旅遊攜手台灣虎航 買機票送LINE Points

LINE旅遊今（6）日宣布與台灣虎航（6757）正式串接機票訂購服務。即日起，透過LINE旅遊平台訂購台灣虎航機票（連結），不僅能夠享有台灣虎航官網價格，還能賺取LINE POINTS回饋。

雙方服務正式串接，LINE旅遊準備了一系列上線慶活動，包括即日起至3月8日止，LINE旅遊用戶與好友分享「台灣虎航登陸LINE旅遊」指定任務，有機會獲得台灣虎航1,000元兌換序號；此外，即日起至3月12日，透過LINE旅遊購買台灣虎航機票，就有機會獲得台灣虎航任一航點的來回機票；於平台訂購機票滿2萬元，還可額外獲得LINE POINTS 100點回饋。

去(2022)年10月國境開放以來，LINE旅遊平台的機票訂單消費總金額已佔整體業績達兩成，其中又以亞洲短程航線如東京、大阪、首爾、曼谷等亞洲城市最受用戶青睞；但旅遊業人力短缺、燃油漲價等狀況，墊高民眾的旅遊成本，「低成本航空」成為民眾出遊的首選，近3個月來站上的低成本航空訂單數量佔整體機票訂單近3成。LINE旅遊建議，民眾想出遊又不想荷包失血需更精打細算。台灣虎航是LINE旅遊首家串接的航空公司，擁有亞洲眾多熱門旅遊目的地航線，是飛往日本、南韓最多航點的國籍航空。

雖然海外旅遊潮湧現，部分民眾現階段還是持觀望態度，在連假和節慶期間仍以國內旅遊為主，LINE旅遊站內規劃的多項策展活動，包括香客絡繹不絕的媽祖繞境活動、春意盎然的賞櫻之旅等（連結）都廣受用戶喜愛。無論是久違的長天數海外旅遊，或輕鬆愜意的國內小旅遊，均可透過LINE旅遊一站搜尋、比價、規劃行程，再賺LINE POINTS回饋！