欣傳媒解析後疫情時代 頂級奢華旅遊夯

經過三年迎來國門解封，雄獅集團《欣傳媒》今（6）日於晶華酒店舉辦「2023觀光經濟論壇－全球旅遊大預測」，特邀各界意見領袖，針對「國際視野」、「觀光重啟」、「頂級旅遊」三大主軸，探討未來旅遊趨勢，同時公布「2023國際旅客來台觀光趨勢」調查研究報告，揭露中港澳、歐美、東北亞及東南亞市場3千名國際旅客來台觀光意向。

欣傳媒「2023觀光經濟論壇」邀請國家發展委員會副主委高仙桂、台北市市長蔣萬安、新北市市長侯友宜等貴賓出席，並廣召行政院農業委員會林務局局長林華慶、雄獅集團董事長王文傑、財信傳媒董事長謝金河、台灣大哥大總經理林之晨、星宇航空策略長劉允富、日本熊本縣知事蒲島郁夫、Amadeus亞太區旅遊部門執行副總裁兼董事總經理Javier Laforgue、Virtuoso亞洲區總經理李瑾穎、歌詩達郵輪高級副總裁兼首席商務官Roberto Alberti、雄獅集團董事總經理黃信川等各界意見領袖，共同探討後疫情時代觀光發展的因應策略。

Amadeus亞太區旅遊部門執行副總裁兼董事總經理Javier Laforgue來台分享Amadeus最新調查《旅客族群2033》，描繪出未來十年的旅行者樣貌及特徵，將其分為活躍體驗者、回憶製造者、開拓探險者、旅遊科技影響者四類，未來將提供量身訂製的行程來滿足其需求。Virtuoso亞洲區總經理李瑾穎分析，未來3年高淨資產人群將有28.3%的增長率，旅客平均每趟行程將花費5,729美元，顯示高端旅遊市場深具發展潛力；星宇航空策略長劉允富也認為，未來航空市場將走向高品質、高自主、高價位的發展。

針對後疫情時代全球觀光業重啟，歌詩達郵輪高級副總裁兼首席商務官Roberto Alberti表示，旅遊產業在歐洲強勁復甦，預估2023年郵輪旅客數量將重回甚至超過疫情前的乘客載量；熊本縣知事蒲島郁夫指出，台積電進駐將成為與台灣在經濟、文化以及其他層面進一步交流的契機，甚至擴展到觀光；林務局局長林華慶說，台灣擁有豐富的森林生態觀光資源，盼藉由國際行銷吸引國際旅客領略台灣的山林之美。

雄獅集團欣傳媒總經理單葑表示，根據欣傳媒「2023國際旅客來台觀光趨勢」調研報告發現，超過5成受訪者計畫2年內來台旅遊，近4成旅客希望今年就可成行；至於吸引國際旅客到台灣觀光的3大原因，首選為特色美食占60.7%，第二為自然風光（43.9%）、第三為治安良好（22.8%）。

報告也顯示，38%國際旅客希望以「客製化包團」方式來台旅遊，研判旅客希望享有行程與人數的規劃彈性，並讓出遊安全性更有保障；另有35%旅客會透過線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗，27%旅客選擇旅行社購買團體行程。若以各國旅客購買偏好來看，日本及東南亞旅客以選擇透過旅行社購買團體行程為主，中港澳及歐洲旅客偏好以線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗為主。

旅遊費用部分，近4成國際旅客願意花費1千美元以上於單次台灣旅遊，並在餐飲、住宿及體驗活動投入較多預算，停留天數以3至5天為大宗，喜愛旅遊目的地前五名分別為台北、高雄、新北、台南、花蓮，喜愛景點為海洋、古蹟、森林、老街及高山。

最受歡迎體驗以「逛夜市」為首，其餘為城市巡禮、綠色旅遊；最受歡迎美食以小籠包奪冠。至於台灣特色小吃，旅客各有所好，如東南亞旅客喜歡臭豆腐、中港澳及歐美國家旅客喜歡鹽酥雞，而伴手禮以鳳梨酥及台灣茶葉分居一二。

值得注意的是，歐美旅客選擇與亞洲旅客有明顯差異，像是偏好7至10日長天數旅遊，旅遊目的地則以台東及離島地區受青睞，建議台灣觀光發展朝向市場分眾、打造城市特色，靈活運用國際行銷推廣。

「2023國際旅客來台觀光趨勢」調研報告，面向中港澳、東南亞、東北亞、歐美澳市場／社群，回收3,011份問卷，女性占53%，男性占47%，以31至40歲、21至30歲、41至50歲三大年齡族群最多，分析吸引國外旅客來台旅遊的原因、國外旅客最喜歡的旅遊目的地、最受國外旅客喜愛的食宿遊購體驗等項目。