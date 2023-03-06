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蔡總統：台灣機械產業邁向智慧製造 成第三個兆元產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡總統今（6）日上午出席「2023年台北國際工具機展開幕典禮」時表示，現在，台灣機械產業已經從精密機械邁向智慧製造，成為台灣第三個「兆元產業」。未來，政府會持續支持機械產業的發展，讓機械產業成為台灣產業更堅實的後盾，無論在產業發展或是穩固就業的面向上，都是國家經濟不斷前進的重要動力。她相信透過這次的展覽，台灣機械產業將持續強化國際交流，迎向更豐碩的合作成果。

蔡總統致詞時表示，「台北國際工具機展」是機械產業界的盛事，「這個盛事真的是不得了」，大家看到了今天的媒體報導，都特別為今年的工具機展做了特別的報導，代表國家及產業界對這次展覽的重視。從她2016年上任以來，每一次的展覽都來參加，跟產業界的朋友一起見證機械產業的進步和發展。這次的展覽是亞洲第二大工具機展，她要感謝主辦單位外貿協會及機械公會的用心，邀集上、中、下游的業者，一起展現台灣精湛的工業技術以及雄厚的產業能量。

蔡總統說，她要藉這個機會特別謝謝所有先進的努力。從2017年以來，台灣機械業的產值連續5年突破兆元，機械產業的出口額占國內總出口比重將近6%，提供超過35萬個就業機會。尤其去年工具機產業的出口額超過30億美元，成長8.6%，表現非常亮眼。

蔡總統指出，現在，台灣機械產業已經從精密機械邁向智慧製造，成為台灣第三個「兆元產業」。在各方的努力之下，我們共同建構具有高度韌性和競爭力的機械產業生態系，並且成為全球供應鏈的重要樞紐。過去幾年，面對疫情的挑戰，機械產業堅實的產業基礎，更是政府防疫的夥伴。未來，政府會持續支持機械產業的發展，讓機械產業成為台灣產業更堅實的後盾，無論在產業發展或是穩固就業的面向上，都是國家經濟不斷前進的重要動力。

蔡總統提到，在特別預算的規劃中，除了要協助產業更有能力因應變局，我們也希望透過這次的機會，強化包括機械業在內的廠商，專注於智慧化跟低碳化的趨勢。在景氣變動時，強化體質、留住人才，未來才能以最快速度掌握新的商機。面對淨零轉型的國際趨勢，政府會協助中小企業，降低在轉型過程中遇到的衝擊。不管是讓產業鏈中的大企業帶動小企業轉型，或是協助中小企業有碳盤查、更減碳的製造能量，行政部門都會全力和產業界一起合作。

最後，蔡總統再次感謝所有業界朋友的付出，大家每前進一步，台灣就往前進一步。她相信透過這次的展覽，台灣機械產業將持續強化國際交流，迎向更豐碩的合作成果。並祝福展覽活動圓滿順利。

工具機

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