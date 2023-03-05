經濟選書／大師邏輯 靈活運用時間

巴菲特以出生地奧馬哈當作「工作地點」的選擇，對他能擁有自己靈活運用的時間，發揮了很大的作用。

要在投資界生存，通常會認為最好待在一個資訊盡可能多的地方，或住在許多投資相關人士居住的城市。巴菲特雖然曾經短暫生活在華爾街所在的紐約，但他的人生有一大半都在家鄉奧馬哈度過。

巴菲特第一次離開奧馬哈，是在父親霍華當選眾議院議員，全家遷居華盛頓特區，那時他才剛升上國中。然而，巴菲特一直很想回奧馬哈，思鄉情懷嚴重到他無法放鬆睡覺，寫信給祖父訴苦，使得祖父回信給巴菲特的父親：「把你的兒子送回來，你想毀掉我的孫子嗎！」幾個月後，巴菲特終於隻身一人返回奧馬哈。

一段時間後，巴菲特又搬回父母居住的華盛頓特區，完成國高中學業，進入賓州大學華頓商學院就讀。雖然華頓商學院在商學院中是一所名牌學校，但巴菲特覺得上課很無聊，而且他很討厭費城，甚至幫它取了一個「髒城」（Filthy-delphia）的綽號。後來他以父親選舉失敗為由，於1949年申請進入內布拉斯加大學林肯分校就讀。

之後，巴菲特前往位在紐約州的哥倫比亞大學讀研究所。1954年開始，在果然還是位於紐約的葛拉漢紐曼公司工作，所以才會在紐約待了幾年。雖然巴菲特得以進入敬愛的班傑明．葛拉漢的公司，做他最喜歡的工作，但他的願望是在葛拉漢的公司與他共事，不是在紐約生活。葛拉漢退休後不久，巴菲特便決定搬回奧馬哈。

在那個年代，一個大學畢業生自己創業開公司，甚至離開紐約從事金融相關工作，根本是一件不可想像的事，但巴菲特心想：「我不想就這樣住在紐約，成天搭電車來回奔波。」巴菲特如此回憶：「我住在紐約和華盛頓特區後，感想是在紐約要花很多時間在交通上。住在奧馬哈，單程只需三小時就能飛往紐約和洛杉磯，你只會享受到便利性，不必忍受在都市生活的痛苦。」

這簡直就像今日居家工作者的感想。上班族需要花很多時間搭電車長途通勤，前往位在市區的辦公室。就如同疫情下的在家工作，讓許多人開始思考通勤的痛苦和通勤時間的意義一樣，巴菲特也覺得在華盛頓特區或紐約生活所需的通勤，不但沒意義還很煎熬，光是這一點就足以讓他決定回奧馬哈。

最終，這個決定促成了巴菲特的成功。

（摘自《巴菲特的決策邏輯》，樂金文化出版）