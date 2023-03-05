華新挺進台灣50 大型機構法人聚焦

華新（1605）獲納台灣50，市場聚焦。富時羅素公布成分股調整，華新是本季台股唯一獲納入台灣50成分股的公司，法人指出，華新獲選台灣50後，將進入大型機構法人的投資雷達區。

此波台灣50候補名單中，有長榮航、富邦媒、台灣高鐵與若干科技股。對於華新入列台灣50，法人指出，相關調整將在3月20日生效，此前，華新融券於3月13日須強制回補，而受到投資人關注。

值得注意的是，日前華新公布的去年第4季財報，因匯損並提列鎳價波動所造成的損失高達6億元，近期應可望回沖；加上華新2、3月營收可望陸續交出不錯成績單，公司也透露，今年上半年營運將優於去年下半年。

華新因積極布局新能源產業，受惠電動車及台電「強化電網韌性建設計畫」雙題材，股價自去年8月4日盤中低點31.15元飆漲，今年2月21日一度盤中高達59.4元，近日雖然修正至49.95元，但市值排名上升至第40名以上，獲納入台灣50指數。

華新積極布局新能源產業，全力搶攻綠能，旗下三大事業體，包括不銹鋼、電線電纜、資源事業，近年共有七項重大投資案。

電線電纜方面，華新看準國內離岸風電商機，成立子公司華纜系統，與丹麥NKT簽署合資合約，共同發展海纜事業，預計於2025年底試產，2027年開始營運，供應國內第三階段離岸風電海纜需求。另，楊梅智能化高效產線廠房，2023年第3季完成廠房建置，第4季試車，2024年第1季量產。

不銹鋼事業方面，併購義大利Cogne案今年第1季挹注獲利，煙台軋鋼廠預計今年第2季試車，第3季量產，冷精廠預計今年第3季試車，明年第1季量產。

資源事業方面，印尼旭日四條冰鎳產線去年底完成試車，今年第1季量產，第2季電廠併網後可全產全銷，印尼緯創冰鎳產線預計今年第4季試車，明年第1季量產，旭日、緯創年產能各達5.5萬噸，加上華新年產能4萬噸，明年起，華新可按持股比例掌控產能，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬。

展望未來，華新指出，去年下半年是營運谷底，但今年預期在大陸解封下，需求會陸續回溫，加上全球電動車趨勢量能提升下，預期今年上半年營運將比去年下半年好。