台泥企業團向大學校園徵才 電池及碳管理職缺搶翻天

台泥企業團日前在董事長張安平帶領下，旗下子公司全員出動，義大利子公司NHOA人力資源主管也飛抵台灣加入徵才行列。台泥（1101）今（5）日表示，這次徵才最受學子青睞的是電池職缺，台泥也是此次台大校招唯一開出「ESG策略」與「碳管理」職缺的企業。

張安平日前率台泥企業團各子公司主管於3月4日參加台大校園徵才博覽會，接下來台泥將陸續於陽明交通大學（3/11）、成功大學（3/12）、清華大學（3/18）、台北科技大學（3/23）以及台灣科技大學（3/31）設立校園徵才攤位。其中，特別在成大場次，設置由台泥資訊開發的體感互動遊戲，來一趟碳中和環島之旅，透過搭載能元科技超高功率電池的電動賽車，環繞全台，來一趟碳中和之旅，途中可以一覽台泥所有關係企業在全台的佈點與產業投入。

張安平表示，希望招募有創意、未來性、國際性的人才，台泥需要的不是只針對台灣市場，能源是重要的全球議題，希望更多夥伴加入台泥攜手打開能源國際市場。未來能源是缺少的，希望台灣人走向國際，也希望國外人才可以到台灣。

他表示，目前集團內部同仁已經有超過二十幾個以上的國籍，至於台泥進軍能源產業優先從歐洲跨入，是因為歐洲市場大，法令規範先行，在新能源是國際上最前進。他希望年輕世代加入台泥新能源團隊，能在最前進市場學到最新的東西，與國際夥伴一起合作。至於新能源人才需要那些背景，張安平表示電機以及商管類的都很合適，但更重要的是，語言能力要好，具備到全球各地工作都能適應並融入當地文化的特質，所以人文素養也很重要。

台泥表示，在台大徵才攤位中，被詢問最多的莫過於電池品牌Molicel所屬能元科技，以及三元能源科技兩家公司的職缺，許多研究生都是慕名而來，表示在媒體上看到搭載Molicel的高性能電池電動賽車在國際賽事奔馳的速度，讓他們對電池產業的未來充滿想像。

張安平指出：「電池人才，台灣並不多，尤其高階三元鋰電池的人才更少，最多就是台泥了，我們希望招募更多化工方面的人，學校畢業雖然有基礎但是無法馬上進入產業需要的狀態，所以未來進入公司後，我們會給予訓練以及培育。」

對於台泥所屬能元科技是否持續朝三元鋰電池發展或者有其他計畫，張安平指出，電池發展是一個階段接著一個階段，台泥當然已經看到後面的更多趨勢，但現在對台泥企業團來說，三元鋰電池還有可以優化的空間。

台泥企業團是目前國內唯一同時投入再生能源、電池及儲能的新能源集團。能元科技是目前台灣唯一躋身國際的三元鋰電池品牌。2023年台泥校園徵才以「自我實現價值」為主題，從亞洲出發放眼國際，提供年輕學子與國際人才合作的舞台，派駐海外國家涵蓋義大利、葡萄牙、法國、荷蘭、土耳其，並釋出九大領域職缺，包括ESG策略、碳管理、低碳建材、再生能源、電力交易、三元鋰電池、儲能、電動車充電、綠色資源循環，積極向理工及商管人才招手。