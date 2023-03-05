快訊

登山接駁車摔落南投郡大林道 8人輕重傷待救中

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元

麗晶精品春祭購物節 米其林一星酒吧開幕助陣

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
單日消費滿2萬元滿額禮「重磅出擊 肉量加倍」冷凍晶華紅燒牛肉麵王禮盒。圖/麗晶精品提供
單日消費滿2萬元滿額禮「重磅出擊 肉量加倍」冷凍晶華紅燒牛肉麵王禮盒。圖/麗晶精品提供

穿暖花開，該準備換季了！麗晶精品3月15日至26日推出「春祭購物節」，同時間，位於商場地下一樓、蟬聯四年米其林一星的Impromptu By Paul Lee餐廳旗下全新酒吧 -「Bar Impromptu」也於3月正式開幕，首席調酒師Daniel Lin將黑松露、魚子醬、生蠔等頂級食材入酒搭配，創作出全台唯一的高質感Premium Cocktail，主廚Paul Lee更以自身生活體驗與家鄉味為靈感，將國民美食維力炸醬麵搭配炙燒和牛與鮑魚、推出六款創意私房下酒菜，展現前所未有的奢華餐酒搭配。

麗晶精品針對今年「春祭購物節」安排了多款滿額贈禮，單日消費滿2萬元（含）以上，即可兌換「重磅出擊 肉量加倍」冷凍晶華紅燒牛肉麵王禮盒；單日消費滿5萬元（含）以上，可兌換晶華X福爾摩茶夢幻果香香檳茶。

單日消費滿10萬元（含）以上，可兌換脫醇無酒精紅/白葡萄酒；單日消費滿20萬元（含）以上，可兌換限量BVLGARI 森林之光男性淡香精60ml；單日消費滿30萬元（含）以上，可兌換Sisley黑玫瑰亮眼水凝精露。

本次購物節依然與多家銀行合作，推出加碼活動，包括花期、聯邦、新光、國泰 、匯豐銀行刷卡消費滿額禮券回饋、台新銀行消費滿額，即可獲贈限量Revive+Dior奢華保養組，美國運通黑卡與白金卡刷卡消費滿100萬（含）獲得1.5萬元麗晶精品禮劵，更同時享有兩倍積分回饋、Centurion會員購物三倍積分回饋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

配合春季購物節，全新開幕蟬聯四年米其林一星的IMPROMPTU BY PAUL LEE餐廳旗下全新酒吧-Bar Impromptu。圖/麗晶精品提供
配合春季購物節，全新開幕蟬聯四年米其林一星的IMPROMPTU BY PAUL LEE餐廳旗下全新酒吧-Bar Impromptu。圖/麗晶精品提供

麗晶 刷卡 晶華

延伸閱讀

麗晶精品「春祭購物節」Bar Impromptu品味私房下酒菜

爆乳OL醉倒沙發 女同志伸手吸奶還在耳邊說這句

人氣酒吧「BAR PINE松」春夏季節菜單「海口味」登場

米其林星廚開酒吧！李皞以Bar Impromptu插旗酒吧版圖

相關新聞

萌鼠回歸「助六の日常」春季期間限定店高雄登場

跟著日本小倉鼠助六一起迎接春天吧，「助六の日常」期間限定店即日起至4/17現身高雄統一時代百貨一樓，以「助六野餐趣」為主...

麗晶精品春祭購物節 米其林一星酒吧開幕助陣

穿暖花開，該準備換季了！麗晶精品3月15日至26日推出「春祭購物節」，同時間，位於商場地下一樓、蟬聯四年米其林一星的Im...

春換季到Outlet購物挖寶省更多 微風搶攻甜蜜商機

3月除了是春換季、新品上市季節，同時還有專屬女性的節日「國際婦女節」、「白色情人節」，因此Outlet、百貨商場在3月都...

柏金包加背帶斜背好帥！愛馬仕23秋冬女裝與大自然合一

2023年愛馬仕（Hermès）秋冬女裝，已於時裝周期間在巴黎發表，並同步以現場直播方式於台北時間昨（3月4日）晚間於官...

「真珠、小福利麻辣鍋」首度前進新店將進駐京站小碧潭

京站時尚廣場春季台北店以及小碧潭店改裝，增加多家櫃位，兩店春季新櫃共計改裝50個生活雜貨、服飾配件或獨家新型態餐飲，包括...

台北飛洛杉磯新選擇 星宇航空4月底開航

星宇航空近日宣布台北－洛杉磯航線4月26日開航。這將提供旅客在原有華航、長榮的直飛航班之外新的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦