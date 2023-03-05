麗晶精品春祭購物節 米其林一星酒吧開幕助陣

穿暖花開，該準備換季了！麗晶精品3月15日至26日推出「春祭購物節」，同時間，位於商場地下一樓、蟬聯四年米其林一星的Impromptu By Paul Lee餐廳旗下全新酒吧 -「Bar Impromptu」也於3月正式開幕，首席調酒師Daniel Lin將黑松露、魚子醬、生蠔等頂級食材入酒搭配，創作出全台唯一的高質感Premium Cocktail，主廚Paul Lee更以自身生活體驗與家鄉味為靈感，將國民美食維力炸醬麵搭配炙燒和牛與鮑魚、推出六款創意私房下酒菜，展現前所未有的奢華餐酒搭配。

麗晶精品針對今年「春祭購物節」安排了多款滿額贈禮，單日消費滿2萬元（含）以上，即可兌換「重磅出擊 肉量加倍」冷凍晶華紅燒牛肉麵王禮盒；單日消費滿5萬元（含）以上，可兌換晶華X福爾摩茶夢幻果香香檳茶。

單日消費滿10萬元（含）以上，可兌換脫醇無酒精紅/白葡萄酒；單日消費滿20萬元（含）以上，可兌換限量BVLGARI 森林之光男性淡香精60ml；單日消費滿30萬元（含）以上，可兌換Sisley黑玫瑰亮眼水凝精露。

本次購物節依然與多家銀行合作，推出加碼活動，包括花期、聯邦、新光、國泰 、匯豐銀行刷卡消費滿額禮券回饋、台新銀行消費滿額，即可獲贈限量Revive+Dior奢華保養組，美國運通黑卡與白金卡刷卡消費滿100萬（含）獲得1.5萬元麗晶精品禮劵，更同時享有兩倍積分回饋、Centurion會員購物三倍積分回饋。