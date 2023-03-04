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把握機會接觸夢幻企業 人力銀行：88%企業採校園招募

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

邁入三月份，各大專院校陸續展開校徵活動，其中規模最大的，莫過於台灣大學場次，共有450個攤位。根據yes123求職網今（4）日發布的調查發現，今年有高達87.8%的企業表示，會透過校園來招募人才。

至於招募管道部分，在可複選狀況下，企業主要依序藉由：「校園徵才博覽會」(82.3%)、「透過就輔組介紹」(60.1%)、「提供實習機會」(50.8%)，以及「建教合作」(37.1%)、「透過校友會介紹」(35.8%)。

此外，根據日前yes123求職網的調查，「畢業生夢幻企業」冠軍分別有：台積電（2330）、國泰金與長榮集團。yes123求職網發言人楊宗斌特別建議，想「近距離」接觸這些上市櫃廠商的人事部門，更要把握三月份開始的校園徵才季，畢竟這個時間點是這些大企業，全年第一波的對外招募活動。

本次調查也發現，「求職早鳥族」的薪資和錄取率，也具備明顯優勢。對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，有74.1%企業透露，「願意提供」較高的起薪，而且會比較晚求職的新鮮人，大約高出9.3%的薪酬。

同時對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達八成五(85.3%)公司指出，「願意提供」較高的錄取機會。

此外，數據亦顯示，「名校光環」對求職這件事情，仍然有些許幫助。根據yes123求職網的調查，仍有四成(39.7%)的企業坦言，如果求職的新鮮人，屬於「頂大等級」畢業學歷，其實「會提高」錄取意願。

不論學校出身如何，假如在學時，主修或涉獵的範圍較廣，其實在求職時，相對上仍具某些優勢；因為也有高達六成六(66.2%)的企業表示，對於「雙主修或輔系」的新鮮人，同樣「會提高」錄取意願。

綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，對於畢業前開始「積極求職」的新鮮人，企業方面願意提供「薪資溢價空間」，而且錄取率也有望較高；因此建議畢業生，提前準備好履歷表與自傳，並且盡量穿著正式服裝，前往校徵博覽會應徵，搶先一步找到職場好位置，相較六月畢業季後才採取謀職動作，此刻在面試心情上，其實會比較穩定些。

如果「早鳥族」求職者親臨現場且主動應徵，有機會畢業前被錄取，甚至可能在四五月份，就接受職前訓練，一領到畢業證書立刻上工，完全沒有「待業空窗期」。

從yes123求職網的調查顯示，在今年應屆畢業生當中，有高達九成二(91.6%)的人表示，「有計畫」參加校園徵才活動，同時平均預計將參加4.5場。

如果要參加校園徵才博覽會，有超過半數，也就是60.3%的人透露，會以「套裝或西裝襯衫打扮」出席；相反的，其餘39.7%選擇「穿得輕鬆舒服，不會特別講究」。

幸好對於這樣重要的場合，仍有89.3%的人表示，會預先準備好履歷表，而且平均一場活動會準備8.4份：代表著至少鎖定約八家企業，想要親自前往應徵。

至於自評「職場新鮮人」競爭力部份，平均給自己61.5分，算是及格：其中「學士級」的為60.2分，「研究所」的為65.4分。

上述「兔年校園徵才季與儲備幹部培育計畫調查」，是由yes123求職網於2023年2月15日到3月1日，以網路問卷進行抽樣，調查今年應屆畢業生會員，同時具大專以上學歷，有效問卷共1,328份，其中研究所佔342份，非研究所(學士)986份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。至於企業部分，有效問卷共1,080份，信心水準為95%，誤差值為正負2.98%。

求職 徵才活動

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