台灣應材 前進校園徵才
2023台大校園徵才博覽會於4日登場，眾多科技廠商企業前往攬才，其中台灣應材也與會設攤，希望爭取所需的優秀人才。
台灣應材指出，該公司今年持續徵才，職缺包括負責客戶支援的設備工程師、製程服務工程師及軟體開發類的演算法工程師等，歡迎具化工、化學、電子電機與軟體開發等相關背景的人才加入。
台灣應材也提到，今年的校園博覽會規模擴大，從過往六所學校擴至九所，並特別針對女性舉辦線上科技女力論壇（High Tech Girl Forum），希望吸引更多女大學生參與。
雖然2023年整體半導體人才需求稍微緩和，但台灣應材認為，此時正是到人才市場布局的好時機，積累人才庫、持續僱用好人才，並按照計畫培訓新人，以迎接下一波的高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言