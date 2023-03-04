台灣應材 前進校園徵才

2023台大校園徵才博覽會於4日登場，眾多科技廠商企業前往攬才，其中台灣應材也與會設攤，希望爭取所需的優秀人才。

台灣應材指出，該公司今年持續徵才，職缺包括負責客戶支援的設備工程師、製程服務工程師及軟體開發類的演算法工程師等，歡迎具化工、化學、電子電機與軟體開發等相關背景的人才加入。

台灣應材也提到，今年的校園博覽會規模擴大，從過往六所學校擴至九所，並特別針對女性舉辦線上科技女力論壇（High Tech Girl Forum），希望吸引更多女大學生參與。

雖然2023年整體半導體人才需求稍微緩和，但台灣應材認為，此時正是到人才市場布局的好時機，積累人才庫、持續僱用好人才，並按照計畫培訓新人，以迎接下一波的高峰。