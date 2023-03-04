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東元集團鎖定車電及新能源人才 擴大海外儲備招募

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
東元今年鎖定車電及新能源人才（東元／提供）
東元今年鎖定車電及新能源人才（東元／提供）

2023年校園徵才活動今（4）日在國立台灣大學椰林大道展開，東元集團為因應海內外策略發展，且特別鎖定車電及新能源人才，涵蓋領域包括研發、能源工程、資訊、行銷業務、以及行政管理；而在海外儲備人員方面，今年開出近50名職缺。邱純枝董事長表示，只要是對工作有抱負、有熱情、有想法，且勇於造夢、敢於實踐的人，東元集團絕對不吝給予大展身手的空間，東元的職涯發展是充實且全方位的。

東元今年擴大招募約50位海外儲備幹部，地點以亞洲的新加坡、馬來西亞、印尼等國為主，目標為擴大集團於東南亞的市場及營收，東元的人資主管指出，除了考量專業資格，最重要的是希望能吸引具備國際視野、主動積極的優秀菁英加入團隊，而集團內也規劃各項海、內外實習、輪調、外派等培育計劃，提供優秀人才多元化的職涯發展機會。

在全球淨零碳排和能源轉型的發展趨勢下，東元以「節能、減排、智能、自動」為公司願景，已連續三年入選DJSI道瓊永續指數和S&P永續年鑑，在國內更是蟬聯八年的公司治理評鑑前5%、和連續九年的台灣企業永續獎；近年公司以機電系統暨自動化、智慧能源、和空調暨智慧生活三大事業群領軍，提供創能、儲能、節能的各項系統解決方案，在營收和獲利上都連創佳績。

尤其受到外界矚目的電動車動力系統，已接獲電動大客車車廠訂單，目前是台灣製造商唯一取得DMIT產創計畫的動力系統廠商，採用自主設計以及功率模組化，且連結智慧監控，東元表示，台灣要達到電動車供應鏈在地化的目標，未來也需要更多相關優秀人才一起投入事業發展。至於東元最核心的馬達與空調事業，近年已朝向整廠節能解決方案進行，運用AI智慧軟硬體的整合，很需要有志於節能永續的青年世代加入團隊。

東元此次也結合集團餐飲關企，廣徵服務業儲備幹部，一旦通過公司甄選，將會規劃全方位的訓練及企業實務見習，有機會能發揮專才，成為餐飲服務專業經理人。

東元 餐飲 電動車

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