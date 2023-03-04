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迎風而行 翱翔天際！華航招募百名機師

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航今（4）日在臺大舉辦機師招募，由現役機師分享飛行生涯。華航提供
華航今（4）日在臺大舉辦機師招募，由現役機師分享飛行生涯。華航提供

華航空（2633）今年度將招募120名機師（包含60名培訓機師），為各機隊增添新血，儲備營運人力，今（4）日起陸續至大專院校及科學園區舉辦機師招募活動，竭誠歡迎志在寰宇的青年學子踴躍報考。

華航獲選知名求職網2022年調查畢業生最嚮往企業之一，年度首場校園招募活動今於臺灣大學就業博覽會熱烈展開，現場由現役機師、同時也是臺大校友暢談飛行生涯，分享從報考面試、受訓過程、上線飛行等親身實際經驗，提供莘莘學子及畢業生們未來職涯規劃的參考，並鼓勵嚮往機師工作的青年們勇敢築夢前行。3月10日也將至臺北科技大學招募，4月起陸續於北中南各科學園區舉辦機師徵才活動。

華航為機隊規模最大的國籍航空公司，因應疫後市場復甦，持續進行機隊汰舊換新，2021年起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，投入區域航線營運，預計至2026年交付總架數達25架；同時新訂購的16架787客機自2025年開始交機，未來將擔綱中運量廣體新世代客機主力，搭配777-300ER及A350-900客機，提供旅客更先進優質的服務及產品。

華航積極拓展航網與增加航班，除持續招考機師外，年初甫完成逾百名運務員及客服人員的招募，3月起陸續報到；華航將視整體人力需求規劃，對外延攬對航空產業抱持熱情與夢想的優秀人才加入華航的行列。

華航招考培訓機師標準，須具兩年內有效英文檢定成績證明，多益 （TOEIC） 750分（聽力400分）以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思（IELTS）5.5級分以上。通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期約12個月的民航相關訓練，完成近兩年的訓練及考核，即可成為合格副機師。

華航亦歡迎具有飛行經驗的機師報考，詳細報名資訊可至華航官網查詢。

https://calcfec.china-airlines.com/PilotResume/chDefault.aspx

華航攤位吸引眾多有意報考機師的學子。華航提供
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機師 華航

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