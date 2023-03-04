談企業缺才 台泥張安平：年輕人想到的reward不能只是錢

台泥轉型新能源產業，啟動2023年徵才計畫，董事長張安平今（4）日到台大參加徵才活動，他表示，台泥希望有創意的國際性人才，我們這次招募人才不僅是針對台灣的市場，能源是非常國際性的課題，也是未來重要的發展，台泥進入能源市場後希望更多的夥伴一起打開台灣以及國際上的能源市場。

對於台灣社會以及經濟發展遇到缺工、缺才的瓶頸，張安平也提出看法，「我希望年輕人進來，想到的reward（報酬），不只是錢，還包括自我的實現，台灣整個經濟結構還是把錢抬的太高，它變成每樣東西的最高點，這個是不對的。」

他指出，台泥做很多的植物復育事業都和賺錢無關，只有掏錢，但這卻是非常值得投入的事。台泥打造植物諾亞方舟，去研究土地、土質，以及其和社會以及產業的關係，這些投入沒有10年看不到結果，而所謂的結果和鈔票也沒有關係。這些研究不是為了販賣研究成果，而是把這些資訊提供給大家。這些都是付出，年輕人在社會裡必須考慮到未來的過程中需要做付出，這個社會才有未來。

談到台泥在能源事業的發展，他說，未來的能源是稀缺的，無論是台灣或國外，而且能源科技絕對是國際性的科技，台泥需要國際的市場，同樣的也需要國際人才。除了希望台灣的人才可以走向國際，也希望國外人才能進入台灣，讓台泥更國際化。事實上，目前台泥公司已經有20幾個國籍的員工。

張安平說，台泥目前最迫切需求的人才是機電還有國際化的人才，要有國際社會的生存能力，在國外團體能適應良好，沒有想像中容易。此外，台灣重電的人才也很少，將來整個電網的結構是重電，希望招攬更多電池化工方面的人才來訓練，一起往前走。

台泥的能源事業特別聚焦在歐洲市場，張安平說，因為歐洲市場大，法令的規範也是最先進，我們站在最先進的市場，學到最新的東西，得到許多新夥伴，也希望能得到新資源繼續往前開發。能源方面需要的是機電的背景，國際化需要的又是人文的素養，所以這方面的人才不見得全是機電或理工背景，其實也有人文背景。

提到2023年景氣展望，他則說，景氣永遠上上下下，就是在這個上下的過程中想辦法拉平，但對我來講能源是一直往上走的事業，每一個產業都會有起伏，景氣不是主要的問題。