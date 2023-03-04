無偶戶長10年激增75萬人 專家曝房市兩大影響

元宏不動產加值服務平台彙整內政部資料發現，截至去年第三季，全國家戶中，「無偶」戶長已達375萬人，從2012年起，占比即不斷攀升，目前占比已高達41%，10年暴增75萬人。

目前無偶戶長以新北市67萬人最多、台北42萬人居次、台中41萬人排第三，全國約有7成的無偶戶長集中在六都。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，無偶戶長比率逐年攀升主要有兩個原因，第一、與上個世代相比，現代人經濟力提升、自主意識高，單身、晚婚、不婚、離婚等無偶情形相當多，脫離原生家庭自成一戶狀況更是普遍。

第二、台灣邁入老年化社會，獨居的老人越來越多，根據內政部資料統計，到去年Q3，全國僅有一人居住的老人宅數就高達52萬8717宅，較10年前翻倍成長，獨居老人增也是無偶戶長增加一大原因。

陳傑鳴指出，無偶戶長不斷增加對台灣房市有兩大影響，值得大家多加留意。

一是居住空間需求轉變。在如今遲婚、不婚越來越普遍的年代，許多上班族長久工作後，隨經濟力提升，基於工作、社會福利等考量，不少會選擇脫離原生家庭自行設籍。

這些無偶單身族群，因居住空間需求較以往大家庭不同，購租屋時符合居住需求的中小坪數產品，市場需求度就會變高，如套房與兩房等產品市場需求度就會明顯提升，只要地段佳未來出租性或是保值性都會相當高。

二是無障礙設施需求增加。一定年紀後，往往會有行動不便問題，未來沒有電梯的公寓4樓、5樓，如果沒有頂加增加居住空間，或是都更的價值，市場需求就會降低，而有電梯的大樓產品及有無障礙規劃的房子，市場需求度預期將明顯攀高。

陳傑鳴表示，高齡化、少子化長期趨勢下，房市需求將跟過去大不同，也將產生新的居住問題。目前看來兼具市場需求、規劃較完善、抗震力家的中小坪數的新屋產品，是較符合市場長期趨勢所需。