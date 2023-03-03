BDI(波羅的海運價指數)在1月大跌後2月底連續飆漲，BDI指數3日收盤上漲5.76%，指數站上1200點關卡，來到1211點。其中，又以載運鐵礦砂的海岬型運價指數(BCI)反彈幅度最大，3日收盤單日狂漲19.5%，指數站穩千點，來到1195點。

BDI指數止跌回升後，帶動散裝族群今年獲利有撐，慧洋-KY、裕民、新興、中航、四維航、台航及正德新船舶換約可望受惠。

國內的海運業者維持審慎樂觀態度，尤其，第二季開始進入南美洲穀物運送旺季，運價可望持續走揚，有利後續換約漲幅空間；此外，兩大環保新規造成老舊船舶淘汰壓力加深，加上近年散裝實際投入的新船數量偏低，新船的需求量增加後，市場缺船的情況會趨嚴重。

據 Clarksons 預測，2023、2024 年全球海運散貨量有望增加 1.3%、1.9%。其中，2023 年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加 0.1%、2.1%、5.0%、0.6%。3月起南美穀物出口進入旺季，可望帶動中小型船市場轉趨活絡，每年第二季起巴西、阿根廷的大豆，澳洲的小麥、烏克蘭的玉米與小麥等陸續出口，主要運往亞洲及非洲等地區，船公司可望賺進季節性紅利。

隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格等問題緩解，大陸兩會3月召開，可望發布更多刺激經濟政策、支持基礎建設計畫，應可帶動鐵礦砂、煤炭等主要散裝貨源需求回補，推動運價指數回升，看好第2季散裝航運市場有機會反彈。