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深夜地牛又翻身！22:48宜蘭規模4.8地震 北部地區有感

統一處分合肥資產 賺15.5億元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

食品龍頭統一（1216）3日代子公司合肥統一公告，配合政府規劃，擬出售合肥統一部分資產，標的物為合肥經濟技術開發區繁華大道8278號的土地使用權及建築物，土地加建築物處分利益共計人民幣3.51億元（約新台幣15.5億元），將讓統一轉投資統一中控增添動能。

統一表示，合肥統一主要生產方便麵，部分資產出售後，設備將移到河北，對生產不受影響。

統一3日股價以68.4元作收，上漲0.4元。

合肥統一成立於1998年2月，於1999年投產，也是統一在中國大陸華東地區其中一個生產基地，主要生產飲料和速食麵產品。因配合合肥經濟技術開發區整體產業規劃及合肥政府政策性土地收儲購，將出售約16.7萬平方米以及其地上建築物。

交易總金額包括土地使用權為人民幣4.05億元，建築物為人民幣1.76億元，合計為人民幣5.82億元元（約新台幣25.7億元），交易相對人為合肥市土地儲備中心，預計處分利益包括土地加建築物，合計為人民幣3.51億元（約新台幣15.56億元）。

2019年統一就曾公告，合肥統一配合大陸官方規劃，擬出售合肥統一部分土地及建築物，交易總金額約新台幣10.7億元，處分利益約新台幣2.7億元。

統一董座羅智先今年在統一集團內部發布元旦文稿。他提到，2022年疫情和戰爭所引發的通膨，成為這一年的夢魘怪獸，「正兇猛吞蝕我們的生活品質」，統一所選擇的凍漲價格政策，使集團營運遭遇前所未有的擠壓，更難過的是展望可見的未來，這些痛苦並還沒有一個終點的跡象。

他指出，所有專家的預測已經先替未來的一年景氣提出了警告，今年可能是這30年來經濟最嚴峻的一年，因此需認清的現實，是不要再期盼種種不利因素短期會自然消弭，而是應檢省自身是否有適應這種動盪的能力。

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