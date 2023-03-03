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調味料大廠小磨坊砸近4億擴充產能 雲林斗六蓋新廠

中央社／ 台北3日電

投資台灣再添5家，經濟部投資台灣事務所今天通過審查，其中，老牌台灣香辛調味料大廠小磨坊斥資新台幣近4億元，在雲林斗六打造新生產基地，新廠將引進自動倉儲與智慧化生產設備，提高生產效率。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，投資台灣事務所再添5家企業擴大投資，包括根留台灣方案的微矽電子，以及中小企業方案的鍵財機械企業、小磨坊、天九興業及松下乘涼公司。

微矽電子主要從事半導體測試、晶圓薄化及半導體封裝等服務，將新增員工53名，規劃投資近15億元，預定在苗栗竹南廠擴建廠房，並增加2條生產線並引進智慧化機器設備，同時導入MES、SPC、EDA及PAT等系統。

鍵財機械企業致力於螺絲搓牙設計與生產，客戶遍及歐洲、亞洲、中南美洲及非洲等地，廣泛運用於汽車、航太、建築等產業。為打造高效及高精密智慧化製程，鍵財機械投入逾1億元在既有高雄岡山大埔及本洲廠區導入智慧化機器設備，並規劃增聘14名員工。

知名香辛調味料大廠「小磨坊」是消費者熟悉的在地品牌，因應品牌發展及新產品技術導入需求，小磨坊預計在雲林斗六投入近4億元打造新的生產基地，並擴增公司人員編組，帶動地方人口就業。

松下乘涼公司的窖藏老梅系列產品銷售全台各地，將斥資逾3億元，在南投縣名間鄉打造複合式觀光休憩園區，實踐在地關懷及結合社會企業互利共榮的理念。

天九興業專注於生產戶外景觀用水泥製品及道路基底層用級配，如高壓混凝土地磚、透水磚、植草磚、界石、圍牆磚、空心磚及護坡磚等，為發展高附加價值新商業模式，預計新增聘員工10名，擴大投入近3千萬元，在台南市後壁既有廠區增設智慧化製磚機產線。

投資業務處表示，投資台灣三大方案中的「根留台灣企業加速投資行動方案」有162家企業投資約4633億元，創造超過2萬個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引887家中小企業投資約4081億元，帶來3萬多個就業機會，後續尚有11家企業排隊待審。

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