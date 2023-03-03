散裝航商正德去年獲利創新高 全年賺逾半股本

正德海運（2641）今（3）日公布去年財報，稅後純益12.8億元，年增2.4倍，創新高，每股純益6.23元。董事會並通過1.5元現金配發案，以收盤價21.05元計算，現金殖利率達7.13%。該公司本月起將有新船陸續交付，有利營運增長。

正德表示，受惠於2020年第2季起運價持續上漲，2021至2022年換約後合約租金大幅攀升，加上散裝航運營運成本較為穩定，帶動該公司營業利益大增，過去三年平均營益率30%，去年第4季更突破40%以上，挹注整體獲利表現。

依正德公布數據，去年合併營收14.67億元、年增19.6%，毛利率52.4%，年增36.7%，營業利益6.34億元，年增67.6%，稅後純益12.8億元，較去年同期增加241%，每股純益為6.23元。

針對今年船隊布局，正德指出，繼去年交付1艘現有船和處分5艘船舶後，自3月起將陸續有4艘4萬噸輕便型高規格節能減碳船依既定時程交付加入營運，截至年底為止，船隊規模達18艘，有利競爭優勢進一步提升。

該公司並表示，BDI指數3月初即挑戰千點大關，主要原因是去年大陸進口鋼材、糧食、煤炭同步下滑，隨著大陸全國到地方兩會確立拚經濟方針，相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運市場發展。

依據Clarksons預測，2023、2024年全球海運散貨量有望增加1.3%、1.9%。其中，2023年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加0.1%、2.1%、5%、0.6%。

該機構認為，本季運價觸底反彈後，今年運價將逐季回升。需要注意的是，第1季為海運傳統淡季，但此時乾散貨運市場出現「淡季不淡」現象，3月起南美穀物出口進入旺季，可望帶動中小型船市場轉趨活絡。

而步入第2季起巴西、阿根廷的大豆，澳洲的小麥、烏克蘭的玉米與小麥等陸續出口，主要運往亞洲及非洲等地區，船公司可望賺進季節性紅利。