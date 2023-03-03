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信義房屋創辦人周俊吉 助嘉義東榮國小成立靜思閱讀書軒

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義企業集團創辦人周俊吉（後排右三）出席所贊助、位於東榮國小的嘉義地區第四座靜思閱讀書軒啟用典禮。圖／信義房屋提供
信義企業集團創辦人周俊吉（後排右三）出席所贊助、位於東榮國小的嘉義地區第四座靜思閱讀書軒啟用典禮。圖／信義房屋提供

開卷不僅有益，更能使人扭轉心境、拓展視野。有感於閱讀帶給自己的深厚影響，信義企業集團創辦人周俊吉響應靜思書軒在全台推廣設立「靜思閱讀書軒」的善舉，自2021年起陸續贊助嘉義縣市與南投縣的國中小設立靜思閱讀書軒，並且承諾若嘉義縣市學校有需要，信義企業集團將全數協助。

嘉義縣東榮國小在3月2日正式啟用靜思閱讀書軒，周俊吉希望，閱讀書軒能守護每位學子閱讀的權利，用閱讀開展人生。

靜思書軒2017年起推廣閱讀，於各地學校或監獄廣設靜思閱讀書軒， 2022年全年設立多達225所，每座靜思閱讀書軒皆精選500本好書，並且布置得明亮、整潔，期許書香知識能伴隨學子成長，藉由閱讀將善與知識的種子在師生甚至居民的心中萌芽。

愛好閱讀的周俊吉偶然於雜誌上看到靜思閱讀書軒介紹文後，主動向靜思書軒營運長蔡青兒表示響應意願，開啟與書軒的緣分。秉持回饋鄉里與推廣閱讀之心，繼2021年起贊助嘉義縣東石國小、嘉義市大業國中、嘉義縣中埔國小、南投縣同富國中等4校，今年再度投入協助嘉義縣東榮國小，累積捐贈金額已超過200萬。

嘉義縣長翁章梁親自出席東榮國小靜思閱讀書軒啟用，他指出，閱讀可以營造一個心靈沉靜的環境，很高興可以看到靜思閱讀書軒可以在嘉義縣紛紛開花，也非常感謝周俊吉先生願意支持，造福嘉義學子、讓嘉義飄滿書香。

周俊吉表示，閱讀是教育的靈魂，當年的創業沒有老師，閱讀就是最好的老師，讓他能從小微企業走到今天，同時也勉勵現場的小朋友，閱讀是一件很美好的事情，學習與閱讀能夠讓你改變人生，希望孩子們都能夠喜歡閱讀、進而美夢成真。

信義房屋創立至今逾40年，始終秉持「信義立業止於至善」的經營理念，希望在ESG三個面向，兼顧員工、客戶、股東/投資人、供應商等利害關係人的權益以及環境保護；而透過長期支持偏鄉學子的種種行動，更盼善盡企業社會責任的一份力量，讓「有信義的地方，就有幸福」。

信義企業集團創辦人周俊吉陪同東榮國小學子在閱讀書軒看書，勉勵孩子透過閱讀改變人生。圖／信義房屋提供
信義企業集團創辦人周俊吉陪同東榮國小學子在閱讀書軒看書，勉勵孩子透過閱讀改變人生。圖／信義房屋提供

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