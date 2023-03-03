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富邦媒搶發觀光財 3月旅遊票券買氣預計飆五成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）旗下momo購物網看準女子獨旅風氣漸熱，加上解封出國商機當道，人人都嚮往來場放風之旅，重磅推出「FUN心趣春遊」活動，精選國內外自由╱團體行、住宿美食餐券及SPA按摩等必敗行程全面下殺5折起，還有30家銀行最高享20%回饋，預計帶動3月旅遊票券相關買氣成長超過五成。

富邦媒表示，可隨心安排走訪景點的「機加酒自由行」向來是獨旅派女子的最愛，據站上銷售觀察，以鄰近的日本及韓國最受消費者青睞，趁著尚未進入暑假之際出發，不怕人擠人還能搶便宜。熱賣商品如限量機位只到6月的「東京五+1日自由行」，航班時間早去晚回，步行1分鐘可抵達飯店，價格15500元起；另外，標榜好逛好吃又好買的「沖繩五日自由行」，鄰近市區且經濟實惠挑戰最高CP值，優惠價12900元起。

支援親子共樂行程的住宿也是家庭旅遊的夢幻首選，熱賣商品包括位於義大世界的「義大皇家酒店」2大2小或3大含早餐升雅緻家庭房，結合多功能休閒服務，適合親子渡假放電，活動價4299元起；「知本金聯世紀酒店」買2大送1大或1小升等山水豪華家庭房含早餐，客房內熱水即為溫泉，售價3999元起；主打免費暢遊宜蘭傳藝園區的「煙波-宜蘭傳藝」經典上下舖家庭房，2大人入住即送1位孩童免費同樂，優惠價3299元起。

貼近大自然氛圍的溫泉及細膩舒壓的SPA按摩行程也相當受女性歡迎，像是五星獨立湯屋「大地酒店」獨立湯屋90分+雙人下午茶，售價2699元起；不限時的純正白磺湯溫泉「雀客藏居」陽明山花季單人大眾風呂+套餐，售價999元起；還有「指舞春秋足體養生」腳底按摩75分鐘，限時贈薰衣草香氛泡腳或全身筋絡按摩任選，人氣價1099元起。

富邦媒 溫泉

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